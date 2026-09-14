Sanremo 2027: Stefano De Martino punta su star internazionali e scenografie d'impatto

Sanremo 2027: Stefano De Martino punta su star internazionali e scenografie d...

Sanremo 2027: Stefano De Martino punta su star internazionali e scenografie d...

Stefano De Martino è il volto scelto dalla Rai per Sanremo 2027. Scopri i piani per un'edizione internazionale e le dinamiche dietro le quinte.

Il Festival di Sanremo del 2027 si preannuncia come un evento di grande rilievo, con Stefano De Martino alla guida. La Rai ha puntato sul conduttore campano, noto per i successi di Stasera Tutto è Possibile e Affari Tuoi affidandogli la direzione artistica di una delle kermesse più attese dell’anno. Ma cosa si nasconde dietro le quinte di questa scelta?

In un anno cruciale come il 2027, segnato anche dalle elezioni politiche Sanremo assume un’importanza strategica.

La Rai ha deciso di investire pesantemente in questa edizione, con un budget faraonico che ha suscitato non poche polemiche interne. Scopriamo insieme i dettagli di questo progetto ambizioso e le dinamiche che lo circondano.

Un budget faraonico e le tensioni interne

Stefano De Martino ha richiesto e ottenuto un budget elevato per rivoluzionare il Festival di Sanremo.

L’obiettivo è trasformare la manifestazione in un evento internazionale con ospiti di rilievo e una scenografia all’altezza dei grandi eventi d’oltreoceano. Tuttavia, questi investimenti hanno sollevato alcune critiche tra i colleghi del conduttore.

Secondo indiscrezioni, alcuni presentatori e big della Rai avrebbero manifestato malumore per le concessioni fatte a De Martino. Mentre in diretta tutti mostrano cordialità, dietro le quinte il clima sarebbe più teso.

La canzone di Bianca Atzei Ora esisti solo tu sembra riassumere perfettamente la situazione: la Rai sembra aver puntato tutto sul suo conduttore di punta, lasciando altri professionisti in secondo piano.

Le star internazionali in arrivo a Sanremo

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe accogliere alcune delle popstar più famose del momento. Tra i nomi in ballo ci sono Dua Lipa già ospite a Sanremo nel 2020, e Olivia Rodrigo idolo dei giovanissimi con brani come Drivers License e Good 4 U. La presenza di queste star potrebbe attrarre un pubblico più giovane e internazionale, in linea con la visione di De Martino.

Le trattative per la co-conduzione di una serata con Dua Lipa sono già in corso, mentre Olivia Rodrigo è stata proposta come superospite. Se queste ipotesi si concretizzeranno, Sanremo 2027 potrebbe davvero segnare un punto di svolta per la manifestazione.

Nei prossimi mesi scopriremo se queste ambizioni si trasformeranno in realtà. Una cosa è certa: il Festival di Sanremo 2027 promette di essere un evento indimenticabile, con Stefano De Martino al timone e un cast di stelle internazionali pronte a illuminare la Riviera.