Barbara D’Urso e Ballando con le Stelle: la verità dietro l’assenza in giuria

Barbara D’Urso non farà parte della giuria di Ballando con le Stelle. Il motivo? Problemi economici. Scopri chi potrebbe sostituire Selvaggia Lucarelli e le ultime novità sul cast.

Mentre l’attesa per il ritorno di Ballando con le Stelle su Rai 1 cresce, arrivano colpi di scena sul fronte della giuria. Dopo settimane di rumors, sembra che Barbara D’Urso non prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli nonostante le numerose voci che la volevano in squadra. La ragione? Un problema di budget.

La notizia è stata rivelata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, smentendo le numerose indiscrezioni che vedevano D’Urso come nuova giurata. Secondo Parpiglia, la conduttrice non è mai stata chiamata per un motivo che non è artistico, ma economico. Non ci sono le basi economiche ha scritto il giornalista, spiegando che i paletti economici non trovano soluzione.

Barbara D’Urso e il problema del budget

Per settimane, diverse testate hanno riportato che Barbara D’Urso sarebbe stata la nuova giurata di Ballando con le Stelle, sostituendo Selvaggia Lucarelli, passata a Mediaset. Anche alcuni giurati confermati, come Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni avevano lasciato intendere che D’Urso avrebbe fatto parte del cast.

Tuttavia, Parpiglia ha smentito tutto, affermando che non è mai stata chiamata e il motivo non è artistico.

Il problema, secondo il giornalista, è puramente economico. Non è una questione di volontà o di simpatie e non è un retroscena velenoso. È una cifra. E quella cifra, oggi, non sta dentro un budget ha scritto Parpiglia. Questo significa che, nonostante l’interesse reciproco, la Rai non può permettersi il cachet della conduttrice.

Chi sostituirà Selvaggia Lucarelli?

Con Barbara D’Urso fuori dai giochi, la produzione di Ballando con le Stelle sta valutando diverse opzioni per sostituire Selvaggia Lucarelli. Tra i nomi in lizza ci sono Francesca Fialdini e Simona Ventura che potrebbero occupare il ruolo di custodi del tesoretto. Parpiglia, però, suggerisce che una delle due potrebbe finire in giuria, mentre l’altra resterebbe al tesoretto.

Un’altra possibilità è che entrambe le conduttrici siano confermate al tesoretto, con un nuovo nome in giuria. Tra i candidati c’è anche Luca Barbareschi che potrebbe portare una ventata di polemiche e discussioni al tavolo dei giurati. Insomma, Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, oggi, non esiste. Perché costa. Il resto è in divenire… e senza possibilità di smentita ha concluso Parpiglia.

Ornella Muti è la tredicesima concorrente

Mentre la giuria è ancora in fase di definizione, il cast dei concorrenti è ormai completo. L’ultima vip ad essere annunciata è Ornella Muti un vero e proprio colpaccio per Milly Carlucci. La Muti si unirà agli altri concorrenti in quella che promette di essere un’edizione ricca di emozioni e sorprese.

Con l’inizio previsto per il 3 ottobre Ballando con le Stelle si prepara a tornare in prima serata su Rai 1, promettendo spettacolo, danza e tanto intrattenimento. Resta da vedere chi sarà il quinto giurato, ma una cosa è certa: la sfida tra i concorrenti sarà più accesa che mai.