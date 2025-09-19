Ogni anno Ballando con le Stelle riesce a sorprendere il pubblico non solo con coreografie spettacolari, ma soprattutto con le sue coppie spesso inaspettate. La ventesima edizione, in arrivo il 27 settembre, promette scintille. Dietro le quinte, intrecci e strani abbinamenti sembrano influenzare le coppie, creando attese e sospetti tra i fan.

Le coppie ufficiali nella nuova edizione di Ballando con le Stelle

Con l’avvicinarsi della nuova edizione, Milly Carlucci ha annunciato sui social tutti gli abbinamenti tra i dodici concorrenti e i ballerini professionisti.

Le coppie confermate per Ballando con le Stelle 2025 sono: Andrea Delogu con Nikita Perotti, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Beppe Convertini con Veera Kinnunen, Fabio Fognini con Giada Lini, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Marcella Bella con Chiquito, Martina Colombari con Luca Favilla, Nancy Brilli con Carlo Aloia, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale.

Come da tradizione, i video condivisi sui profili ufficiali del programma hanno mostrato la conduttrice mentre affianca ogni vip al ballerino scelto, confermando il mix di esperienza e novità che accompagnerà il pubblico per i prossimi sabati sera.

Ballando con le Stelle, tutto su quegli strani abbinamenti

La formazione delle coppie ha suscitato curiosità e qualche sorpresa tra i fan. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, nel suo spazio “A Lume di Candela”, qualcuno avrebbe chiesto alla conduttrice Milly Carlucci di modificare una delle coppie originarie, quella composta da Andrea Delogu e Giovanni Pernice.

La richiesta sarebbe stata accolta, portando a un rimescolamento: Giovanni Pernice è stato assegnato a Francesca Fialdini, mentre Andrea Delogu ha trovato come partner Nikita Perotti. Candela ha precisato che il cambio non sarebbe derivato dalla volontà dei protagonisti, sottolineando come Delogu, recentemente single dopo la fine della relazione con Luigi Bruno, si stia concentrando sul lavoro, mentre Fialdini è felicemente accompagnata da anni dal compagno Milo Brunetti.