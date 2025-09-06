Negli ultimi giorni, il web si è infiammato per alcune indiscrezioni su Ballando con le Stelle che vedevano protagonista Marcella Bella. Tra rumors e supposizioni, la celebre cantante ha deciso di rompere il silenzio con una dura smentita, chiarendo di essere esausta delle voci che circolano sul suo conto. Ma quali sono le reali intenzioni di Marcella e cosa c’è dietro le recenti dichiarazioni?

Marcella Bella al centro delle prime polemiche di Ballando con le Stelle

La prossima edizione di Ballando con le Stelle promette scintille e tra i protagonisti spicca Marcella Bella, destinata a essere la quota più vivace e controversa del cast. La cantante, impegnata già nelle prime prove insieme al ballerino Chiquito, scelto da Milly Carlucci durante lo spin-off primaverile Sognando Ballando con le Stelle, si prepara a fare il suo debutto il prossimo 8 settembre.

Tuttavia, prima ancora dell’inizio ufficiale del programma, Marcella si è trovata al centro di indiscrezioni diffuse da FanPage, secondo cui avrebbe avanzato richieste particolari alla produzione, come avere un camerino separato dagli altri concorrenti per potersi concentrare.

Indiscrezioni su Ballando con le Stelle, la dura smentita di Marcella Bella: “Sono davvero stanca”

L’artista ha reagito con fermezza alle voci, smentendo qualsiasi contatto con la produzione e definendo le notizie completamente inventate. L’indiscrezione, che si è rapidamente diffusa online, è stata quindi ribadita come falsa: la cantante intende partecipare al dancing show senza alcuna richiesta speciale o separazione dai colleghi, confermando il suo approccio professionale e deciso verso l’esperienza televisiva in arrivo.