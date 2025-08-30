La nuova edizione di Ballando con le Stelle sta per prendere il via e finalmente possiamo svelare tutte le coppie che animeranno il palco! Vip e maestri di ballo sono stati abbinati, pronti a sfidarsi tra passi di danza, eleganza e spettacolo. Chi conquisterà il pubblico?

Massimiliano Rosolino: dal podio olimpico alla conduzione televisiva

Massimiliano Rosolino, nato a Napoli l’11 luglio 1978, è uno dei nuotatori italiani più celebrati. Figlio di madre australiana e padre italiano, ha iniziato a nuotare sin da giovane, distinguendosi per il suo talento nelle distanze medie dello stile libero e nei 200 metri misti. Ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 metri misti alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 e ha vinto numerosi titoli mondiali ed europei durante la sua carriera. Tra il 1995 e il 2008, ha ottenuto 14 titoli europei e 60 medaglie in competizioni internazionali.

Quest’anno, a Rosolino sarebbe stato affidato il ruolo di co-conduttore, prendendo il posto di Paolo Belli come inviato dalla Sala delle Stelle. In questo ruolo, seguirà i collegamenti con i concorrenti e racconterà al pubblico le emozioni e i retroscena dietro le quinte del programma.

Ballando con le Stelle 2025: i vip e i loro maestri di ballo, coppie svelate

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle prenderà ufficialmente il via sabato 27 settembre. Il cast è ormai definito, la giuria confermata e anche il gruppo di opinionisti resta invariato, con Samuel Peron affiancato da Rossella Erra e Sara Di Vaira. Manca meno di un mese al ritorno e Milly Carlucci ha curato ogni dettaglio per mettere insieme un cast capace di sorprendere e confermare il successo dello scorso anno.

La concorrente più attesa, Barbara D’Urso, sarà affiancata da Pasquale La Rocca, una coppia che già promette scintille e che farà certamente piacere a Selvaggia Lucarelli. Andrea Delogu ballerà al fianco di Nikita Perotti, mentre Nancy Brilli si unirà a Giovanni Pernice, partner già noto per aver danzato con Bianca Guaccero. Simone Di Pasquale torna in pista insieme a Maurizio Ferrini, nei panni della celebre Signora Coriandoli.

