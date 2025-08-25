Tra sorprese e grandi ritorni, Milly Carlucci è pronta a riaccendere i riflettori: ecco il cast di Ballando con le Stelle 2025.

La nuova stagione di Ballando con le Stelle è ormai alle porte: il debutto è fissato per sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1. Dopo settimane di indiscrezioni e mezze conferme, il quadro dei concorrenti sembra finalmente delineato, anche se con Milly Carlucci le sorprese non mancano mai. In occasione del ventesimo anniversario, il programma si prepara a un cast che mescola volti noti della televisione, icone della musica, sportivi e attori, promettendo una delle edizioni più imprevedibili di sempre.

Ballando con le Stelle, annunciato l’intero cast ufficiale: l’indiscrezione su Paolo Belli

Un’indiscrezione, ancora non confermata, riguarda Paolo Belli, che potrebbe lasciare il ruolo di co-conduttore per cimentarsi in quello di concorrente. La notizia, riportata da Dagospia, avrebbe del clamoroso: Belli, da sempre “voce narrante” accanto a Milly Carlucci e anima musicale dello show, potrebbe decidere di scendere in pista in prima persona, mettendo alla prova le sue doti da ballerino. Una scelta che, se confermata, darebbe un tocco speciale alla ventesima edizione, trasformando uno dei volti storici del programma in protagonista assoluto della gara.

Ballando con le Stelle, annunciato l’intero cast ufficiale: chi sono i concorrenti in gara

Il primo a rompere il ghiaccio è stato Maurizio Ferrini, amatissimo come “la Signora Coriandoli”, seguito dall’annuncio di Andrea Delogu e Rosa Chemical. Poi sono arrivati Marcella Bella e Francesca Fialdini, insieme all’ex Miss Italia Martina Colombari. A fare rumore è stato l’ingresso di Barbara D’Urso, vera protagonista di questa stagione, mentre tra le attrici spicca Nancy Brilli. Non mancano gli sportivi di alto livello: Fabio Fognini e Filippo Magnini. A completare il gruppo c’è Beppe Convertini, che ha confermato la sua presenza con un video messaggio.

Tra i maestri di ballo spicca il ritorno di Simone Di Pasquale, storico volto del programma, affiancato da un gruppo variegato di professionisti tra conferme e new entry, come Alessandra Tripoli, Giovanni Pernice e Giada Lini. Un ensemble che promette spettacolo, ma anche discussioni: c’è chi sui social lamenta la mancanza di coppie giovani, e chi teme che la forte personalità di alcune protagoniste possa oscurare la danza. In ogni caso, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.