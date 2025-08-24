C’è grande attesa per la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Annunciati due nuovi grandi nomi che entrano ufficialmente a far parte del cast: ecco di chi si tratta.

Ballando con le Stelle, il cast della nuova edizione

Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, uno dei programmi Rai più amati dal pubblico.

Come già saprete, alcuni nomi del cast sono già stati confermati, tra cui quello di Barbara D’Urso, che tornerà quindi in tv dopo il burrascoso addio a Mediaset di due anni fa. Nel programma della Carlucci anche Rosa Chemical, Martina Colombari, Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Maurizio Ferrini. Ora ecco che altri due nomi entrano nel cast, si tratta di due grandi sportivi. Ecco di chi si tratta.

Ballando con le Stelle, doppio annuncio nel cast: confermati due nuovi concorrenti

Come detto sono stati annunciati altri due nomi che entrano così ufficialmente nel cast di “Ballando con le Stelle“. Di chi si tratta? Di due sportivi, ovvero l’ex campione di nuoto Filippo Magnini e l’ex tennista Fabio Fognini. Nel giorni scorsi Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione della rinuncia di Federica Pellegrini, non dovrebbe quindi esserci il “rischio” di un incontro tra i due ex. Fognino ha deciso di comunicare la sua partecipazione con un post su Instagram: “quest’anno ho deciso di scendere in pista, sarò presente a Ballando con le Stelle. Prometto di metterci tanta passione e allegria e spero di azzeccare qualche passo.“