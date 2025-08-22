C’è grande attesa per la nuova stagione del programma Rai “Ballando con le Stelle“. Al timone, come sempre, ci sarà Milly Carlucci. Nelle ultime ore è spuntata fuori una clamorosa indiscrezione su di lei e Barbara D’Urso che, come saprete, sarà nel cast della nuova edizione del dance show.

Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso nel cast

La prossima edizione di “Ballando con le Stelle” si preannuncia davvero pirotecnica.

Per diversi mesi si è parlato della possibile presenza nel cast di Barbara D’Urso, l’ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque” da troppo tempo lontano dalla tv. Poche settimane fa è arrivata finalmente l’ufficialità, la conduttrice napoletana sarà nel cast del programma di Milly Carlucci. La stessa Carlucci, a quanto pare, avrebbe contribuito anche in maniera economica. Ecco l’ultima indiscrezione.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha pagato il cachet di Barbara D’Urso? L’indiscrezione

Barbara D’Urso sarà nel cast della prossima edizione di “Ballando con le Stelle“. Nelle ultime ore è circolata una clamorosa indiscrezione circa il suo cachet, è stata Milly Carlucci a pagarlo in parte? Ecco cosa cosa ha scritto Davide Maggio sul suo sito: “La premiata ditta Carlucci-De Andreis mette a segno sempre bei colpi per il cast di Ballando con le Stelle. Sarebbe interessante conoscere i cachet dei concorrenti della ventesima edizione. Perché il dubbio che la padron a di casa abbia dovuto mettere nuovamente mano al proprio portafoglio personale è forte. Stando a Repubblica, per la sola Barbara D’Urso si sarebbero sborsati 50-70mila euro a puntata. Il problema è che a noi è arrivata la stessa indiscrezione che ci auguriamo non risponda al vero. A meno che non siano soldi di Patrizia Camilla, ca vans sans dire.”