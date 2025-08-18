Il prossimo Ballando con le Stelle si prepara a sorprendere i fan con un cast tutto nuovo. Tra i rumor più accesi degli ultimi giorni c’è quello che riguarda Paolo Belli, volto storico del programma: entrerà a far parte dei concorrenti? Tra sorprese e conferme, il ritorno di Ballando promette scintille e grandi emozioni in pista.

Ballando con le Stelle: novità, conferme e casting stellare

La ventesima edizione vedrà il ritorno in gara di Simone Di Pasquale, che dopo anni da tribuno del popolo e possessore del salva-condotto tornerà a ballare come professionista. Tra i maestri di ballo spicca la new entry Chiquito (Yovanny De Jesus Moreta), vincitore di Sognando Ballando con le Stelle lo scorso maggio.

I concorrenti già confermati, invece, sono Maurizio Ferrini (alias Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli.

La giuria rimarrà invariata, composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, pronta a commentare le performance.

Ballando con le Stelle, Paolo Belli tra i concorrenti? Chi prende il suo posto nel cast

Dal 2005, Paolo Belli affianca Milly Carlucci a Ballando con le Stelle nel ruolo di co-conduttore e direttore della sua Big Band, curando in particolare i collegamenti dalla sala delle stelle, dove i concorrenti attendono il loro turno per scendere in pista. Quest’anno, però, in occasione del ventennale della trasmissione, il musicista potrebbe sorprendere tutti passando dall’altra parte e diventare concorrente.

La voce, circolata online da settimane, è stata in parte confermata da Giuseppe Candela su Dagospia: secondo il giornalista, Milly Carlucci avrebbe orchestrato una vera “mossa a sorpresa”, scegliendo proprio Belli come nuovo partecipante. Al suo posto come inviato nella sala delle stelle potrebbe arrivare Federica Pellegrini, che interpreterebbe un ruolo inedito; tuttavia, l’indiscrezione lascia ancora qualche dubbio. Una cosa è certa: con un cast pieno di sorprese e conferme, la stagione 2025 promette di essere tra le più spettacolari di sempre.