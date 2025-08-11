C’è grande attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle” e i tanti fan del programma Rai di Milly Carlucci si chiedono se Pasquale La Rocca ci sarà o meno. E’ lui stesso a dare la riposta.

Ballando con le Stelle, l’annuncio a sorpresa di Pasquale La Rocca entusiasma i fan

Pasquale La Rocca è amatissimo dal pubblico di “Ballando con le Stelle“, spaventato dalla possibilità che possa non esserci nella prossima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci.

Con un post su Instagram è però lo stesso La Rocca a confermare la sua presenza, ringraziando tutti i fan per i tanti messaggio e: “lo scorso anno avevo detto che quella poteva essere la mia ultima stagione, perché in quel momento lo sentivo nel profondo. Ma la vita ci sorprende: è un susseguirsi di fasi, di transizioni e di svolte inattese. Dopo un periodo intenso e ricco di emozioni ho capito che questo viaggio non era ancora finito. Ed eccomi qui, pronto e felice di vivere con voi il grande 20esimo anniversario di Ballando con le Stelle.”

Pasquale La Rocca, l’anticipazione di Selvaggia Lucarelli

In realtà i tanti fan di “Ballando con le Stelle” avevano già capito che Pasquale La Rocca ci sarebbe stato, dopo la battuta di Selvaggia Lucarelli dopo la notizia che nel cast di questa nuova edizione ci sarà Barbara D’Urso: “se le date lui sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri”. Pasquale, infatti, è il ballerino preferito della Lucarelli.