Sui social è arrivato il commento della giornalista e giudice del dance show: ecco cosa ha scritto.

Barbara D’Urso ci sarà nel cast della prossima edizione di “Ballando con le Stelle“. Questa la reazione sui social della giornalista e giudice del dance show Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso ci sarà

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni è arrivata la conferma, Barbara D’Urso ci sarà nel cast della prossima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle“.

Dopo il divorzio professionale da Mediaset, ecco che la conduttrice è pronta a tornare in televisione e, questa volta, in Rai, direttamente sulla pista da ballo del programma di successo. Ma, come ha reagito a tutto ciò la giornalista e giudice del dance show Selvaggia Lucarelli? Scopriamolo insieme.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle? L’ironia tagliente di Selvaggia Lucarelli

Come abbiamo appena visto, è arrivata la conferma della presenza nel cast di “Ballando con le Stelle” di Barbara D’Urso. Sui social è arrivata la reazione della giornalista e giudice del programma Selvaggia Lucarelli, la quale ha pubblicato prima un storia che la ritrae accanto a un’armatura e la scritta: “io che vado a provare gli outfit per la prossima edizione di Ballando con le Stelle”, poi un’altra con la foto di Pasquale La Rocca: “se le date lui sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri.”