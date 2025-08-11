Paolo Bonolis tra i concorrenti della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”? Questa l’ultima indiscrezione ma, il conduttore romano, ha subito replicato.

Paolo Bonolis a Ballando con le Stelle? La risposta immediata del conduttore

C’è grande attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. Nelle ultime ore si è parlato anche della possibilità di vedere Paolo Bonolis come concorrente.

Il conduttore romano, però, ha subito risposto a tale indiscrezione su domanda de Il Corriere della Sera: “Ma siamo matti? Ho un ginocchio che vive di vita propria“. Ricordiamo che, a “Ballando con le Stelle“, l’ex moglie di Paolo, Sonia Bruganelli, ha incontrato Angelo Madonia, suo attuale fidanzato.

Paolo Bonolis parla di Sonia Bruganelli

Come abbiamo visto, Paolo Bonolis ha chiaramente risposto no alla domanda su una eventuale sua partecipazione alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle“. Sempre al Corriere della Sera, il noto conduttore romano ha parlato anche dell’ex moglie, Sonia Bruganelli e del clamore mediatico della sua partecipazione al dance show della Carlucci dove ha incontrato l’attuale compagno il ballerino Angelo Madonia: “un certo pubblico è morboso. La mia risposta è l’indifferenza. Chi si nutre di vite altrui evidentemente ha degli irrisolti. Dispiace per loro.”