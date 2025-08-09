Dopo un lungo periodo di riserbo, Paolo Bonolis ha deciso di rompere il silenzio riguardo Sonia Bruganelli, facendo una spiazzante confessione che ha lasciato tutti senza parole. Tra curiosità e attesa, le sue parole al Corriere della Sera hanno acceso nuovamente i riflettori su una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo, svelando dettagli inediti e sorprendenti.

Paolo Bonolis tra televisione, cinema e doppiaggio

Paolo Bonolis si prepara a tornare sotto i riflettori sia sul piccolo che sul grande schermo, mantenendo quel mix di ironia e sarcasmo che da sempre lo contraddistingue come uno dei volti più amati della televisione italiana. Dopo aver contribuito al successo dei Puffi negli anni Ottanta con il programma Bim bum bam, dal 27 agosto presterà la voce al personaggio del Grande Puffo nel nuovo film d’animazione diretto da Chris Miller.

Pur non avendo mai fatto del cinema la sua attività principale, Bonolis vanta già diverse esperienze sul set. Tra queste, si ricordano il film Commediasexi di Alessandro D’Alatri e, più recentemente, un cameo nella nuova stagione de I Cesaroni, dove interpreterà se stesso. Questa partecipazione nasce anche da un rapporto di amicizia con Claudio Amendola, che ha dato la possibilità alle sue figlie Silvia e Adele di vivere un’esperienza sul set, rispettivamente come appassionata della serie e aspirante attrice.

“Sul set è venuta mia figlia Silvia, da sempre grande appassionata della serie e c’è stata l’occasione anche di coinvolgere Adele, che studia per diventare attrice, in una piccola parte. Sono le mie variazioni Goldberg sul tema, dal punto di vista professionale. Chiamiamole così”, ha dichiarato il conduttore in un’intervista al Corriere della Sera.

Paolo Bonolis rompe il silenzio su Sonia Bruganelli: lo spiazzante annuncio

Nonostante l’intensa attività professionale, non mancano i riflettori puntati sulla sua vita privata, soprattutto dopo la partecipazione della sua ex moglie Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle. Di fronte alle continue speculazioni, Bonolis ha scelto di rispondere con indifferenza, definendo “morboso” l’interesse di una parte del pubblico verso la vita degli altri e sottolineando come chi si nutre di queste vicende spesso abbia delle difficoltà personali irrisolte.

Riguardo a un’eventuale partecipazione al programma come concorrente, ha risposto con ironia, citando un ginocchio problematico che gli impedirebbe di cimentarsi in una sfida di ballo.

Paolo Bonolis torna a Sanremo? Le sue parole

Un altro tema toccato nell’intervista è stato il Festival di Sanremo, che Bonolis ha condotto nel 2005 e nel 2009. Il conduttore non ha escluso un suo possibile ritorno:

“Dipende dalle circostanze. Lo farei solo se potessi costruire una direzione artistica come la intendo io. Oggi non c’è questa possibilità, e va bene così”.

Infine, Bonolis ha voluto esprimere un suo pensiero sullo stato della televisione generalista, spesso considerata superata da chi la osserva con presunzione intellettuale. Per lui, invece, questa rimane una risorsa preziosa, capace di offrire sia informazione sia momenti di leggerezza a un pubblico variegato. La televisione generalista, ha concluso, svolge ancora un ruolo fondamentale come “anticalcare” per la vita quotidiana, contribuendo a mantenerla viva e dinamica.