Paolo Bonolis, uno dei volti più amati della televisione italiana, potrebbe presto cambiare scenario dopo anni di collaborazione con Mediaset. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile ritorno in Rai, dove il conduttore potrebbe riportare in scena uno dei suoi programmi più celebri, amati dal pubblico. Un’eventualità che sta già facendo discutere gli appassionati di tv.

Paolo Bonolis lascia Mediaset e torna in Rai?

Stando a quanto riportato da Hit (ex TvBlog), il celebre conduttore sarebbe pronto a rientrare in Rai nel 2026, a distanza di 14 anni dalla sua ultima apparizione sull’emittente di Stato. Una notizia che non è certo passata inosservata nel mondo della televisione. Il contratto annuale attualmente in vigore con Mediaset, infatti, gli offrirebbe la possibilità di collaborare anche con altri network — una dinamica già sperimentata da altri volti noti.

Nel frattempo, Bonolis è atteso su Canale 5, in qualità di giudice a Tu sì que vales, il popolare talent prodotto da Maria De Filippi. Tuttavia, i suoi progetti futuri sembrano già proiettati verso nuovi orizzonti.

Paolo Bonolis lascia Mediaset e torna in Rai? L’indiscrezione sul nuovo programma

All’inizio di aprile, Paolo Bonolis ha svelato l’intenzione di riportare in tv uno dei suoi programmi più celebri, Il senso della vita. Il programma, però, non dovrebbe tornare identico al passato: si parla infatti di un rinnovamento, a partire dal titolo, per renderlo più aderente ai linguaggi e alle sensibilità contemporanee. Con questo possibile ritorno in Rai, Bonolis starebbe dunque lavorando a una versione rivisitata dello show, mantenendo però quella profondità e quel taglio riflessivo che da sempre contraddistinguono il suo stile.