Ospite di Giulia Salemi nel podcast “Non lo faccio x Moda“, Sonia Bruganelli è tornata a parlare dell’ex marito Paolo Bonolis, facendo alcune dichiarazioni davvero inaspettate.

Sonia Bruganelli torna a parlare di Paolo Bonolis: la confessione a sorpresa

Sonia Bruganelli è stata ospite di Giulia Salemi nel podcast “Non lo faccio x Moda”. L’ex opinionista del Grande Fratello, nel corso dell’intervista, è tornata a parlare del suo ex marito, il conduttore televisivo Paolo Bonolis.

Prima però Sonia ha asserito di essere cambiato, sia per quello che le è accaduto negli ultimi anni, sia perché i figli sono cresciuti. Sulla fine del matrimonio con Paolo ha detto: “la decisione di lasciare Paolo è stata difficile, ma liberatoria. Era necessario per me perché ero infelice. E non volevo nemmeno avere accanto una persona che era infelice. Gli uomini spesso non parlano però noi ce ne accorgiamo. Forse i nostri figli se ne sono accorti, io li vedo adesso molto più sereni.” Sonia poi si è lasciata andare a una dichiarazione davvero inaspettata.

Sonia Bruganelli: “Vorrei una donna accanto a Paolo”

Ospite di Giulia Salemi, Sonia Bruganelli si è lasciata andare a una dichiarazione inaspettata sull’ex marito Paolo Bonolis, ovvero che vorrebbe vedere una donna accanto al conduttore tv: “sarebbe ora che arrivasse. Vedrei serenamente una nuova presenza femminile accanto a Paolo. Sarei curiosa, almeno la prima volta. Ma questo deve essere un plus per chi entra, non un deterrente. Quando è uscito con alcune amiche, ho sperato: mi piacerebbe avere donne intelligenti vicine ai miei figli. Non è facilissimo, ma sacrosanto.”