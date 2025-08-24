La campionessa olimpiaca avrebbe dovuto affiancare Paolo Belli nella Sala delle Stelle, ma non sarà così: ecco perché.

Dopo il successo dello scorso anno come concorrente, Federica Pellegrini avrebbe dovuto tornare per affiancare Paolo Belli nella Sala delle Stelle. La Divina però ha detto no. Rivelato un clamoroso retroscena.

Ballando con le Stelle: Federica Pellegrini dice no

Nella scorsa edizione Federica Pellegrini è stata concorrente a “Ballando con le Stelle” e, per questa nuova edizione, Milly Carlucci le avrebbe proposto di affiancare Paolo Belli nella Sala delle Stelle.

La campionessa olimpica però ha rifiutato e, in un primo momento, come rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, sembrava che il motivo fosse per la presenza come concorrente del suo ex fidanzato, Filippo Magnini. Ma, quanto pare, non è questo il motivo.

Ballando con le Stelle, svelato un clamoroso retroscena sull’assenza di Federica Pellegrini

Come visto, Federica Pellegrini non affiancherà Paolo Belli nella Sala delle Stelle a “Ballando con le Stelle.” Secondo però il giornalista Gabriele Parpiglia, il motivo non è legato alla presenza dell’ex Magnini anzi, la Divina aveva accettato la proposta: “so con certezza che voleva prendersi questo nuovo impegno: quindi, assieme alla produzione del programma, decidono di sentirsi qualche giorno dopo anche per discutere l’eventuale contratto. Passano giorni e iniziano a sentirsi come concordato. La sportiva mantiene la parola data e accetta il ruolo di co-conduzione. L’entusiasmo da parte di entrambe le parti è palpabile, tanto che dall’altra parte del telefono le rispondono che sarebbero corsi subito in produzione per depositare i contratti.” A questo punto però a Federica le viene comunicato che la produzione ha cambiato idea e scelto un’altra persona al suo posto. Quindi la scelta sarebbe stata della Rai e non della Pellegrini.