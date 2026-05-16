Eurovision 2026, trionfa la Bulgaria. Sal Da Vinci è quinto

(Adnkronos) - La Bulgaria vince l'Eurovision 2026, Sal Da Vinci chiude al quinto posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti - tra giurie di qualità e televoto - precedendo Israele, secondo a 343, e Romania, ter...

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La Bulgaria vince l’Eurovision 2026, Sal Da Vinci chiude al quinto posto per l’Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti – tra giurie di qualità e televoto – precedendo Israele, secondo a 343, e Romania, terza a 296. Quarto posto per l’Australia con 287 punti.

Sal Da Vinci è quinto a 281 dopo l’esibizione con ‘Per sempre sì’, il brano trionfatore a Sanremo 2026.

Classe 1998, Dara è una delle artiste più apprezzate della scena pop bulgara, già nota al grande pubblico come coach del talent “The Voice of Bulgaria”. La sua canzone, il cui titolo si traduce con “Caos”, è un potente inno alla libertà personale e alla ribellione che ha evidentemente convinto le giurie e il televoto europeo.

Sal Da Vinci, 22esimo a esibirsi, ha conquistato il pubblico di Vienna. La sua performance di “Per sempre sì”, impreziosita da un abito da sposa con il tricolore e fuochi d’artificio, gli è valsa la quinta posizione finale, mantenendo l’Italia nella top 5.

Questa edizione sarà però ricordata anche per le forti contestazioni legate alla partecipazione di Israele, che hanno portato al ritiro dalla gara di cinque paesi: Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Spagna.

Al termine della sua esibizione, l’artista israeliano Noam Bettan (classificatosi in ventesima posizione) ha gridato “Am Yisrael Chai” (“Il popolo di Israele vive”), un potente slogan di resilienza. Sulla stessa scia, anche la cantante ucraina Viktorija Leléka ha concluso la sua performance con un messaggio politico, gridando “Slava Ukraini!” (“Gloria all’Ucraina!”), simbolo della resistenza del suo paese.

La classifica finale dell’Eurovision:

1. Bulgaria 516 punti

2. Israele 343

3. Romania 296

4. Australia 287

5. Italia 281



6. Finlandia 279

7. Danimarca 243

8. Moldova 226

9. Ucraina 221

10. Grecia 220

11. Francia 158

12. Polonia 150

13. Albania 145

14. Norvegia 134

15. Croazia 124

16. Repubblica Ceca 113

17. Serbia 90

18. Malta 89

19. Cipro 75

20. Svezia 51

21. Belgio 36

22. Lituania 22

23. Germania 12

24. Austria 6

25. Regno Unito 1.

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