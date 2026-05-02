Perché Giletti difende Barbara D'Urso e che cosa cambia nel suo isolamento dalla tv

Perché Giletti difende Barbara D'Urso e che cosa cambia nel suo isolamento d...

Perché Giletti difende Barbara D'Urso e che cosa cambia nel suo isolamento d...

La recente intervista rilasciata da Massimo Giletti ha riacceso l’attenzione sullo stato della carriera di Barbara D’Urso, da anni lontana dai programmi di punta dopo l’addio a Mediaset. Nel colloquio con un quotidiano regionale il conduttore non si è risparmiato: ha espresso una valutazione personale sullo stile televisivo della collega, ma ha anche riconosciuto la sua capacità di incidere sul pubblico.

Accanto a questo giudizio sono emerse le consuete speculazioni su presunti ostacoli esterni, tra cui un ipotetico veto che sarebbe alla base dell’assenza della conduttrice dai palinsesti.

La vicenda non è nuova agli osservatori: alla base rimangono tensioni professionali, questioni contrattuali e una battaglia giudiziaria in corso che ha segnato gli ultimi anni della carriera di D’Urso.

Giletti ha quindi offerto un ritratto sfaccettato, capace di coniugare critica personale e rispetto per la figura pubblica del volto campano, mentre il pubblico e l’opinione mediatica continuano a interrogarsi sulle possibili evoluzioni di questa storia.

Il giudizio di Giletti sulla collega

Nell’intervista Giletti ha ammesso di non condividere lo stile televisivo di Barbara D’Urso, ma ha subito aggiunto che nonostante ciò la ritiene un vero animale televisivo, cioè una professionista dalla forte personalità e grande capacità di attrarre l’attenzione.

Questa doppia valutazione — critica sui contenuti e ammirazione per l’impatto — offre una lettura meno netta del consueto dibattito tra detrattori e sostenitori. Il giornalista ha anche riferito considerazioni su Pier Silvio Berlusconi, lodando il rafforzamento di Mediaset sotto la sua guida, e non ha escluso la possibilità di rivedere la conduttrice in ruoli importanti con un lapidario mai dire mai.

Riferimenti ai precedenti commenti pubblici

Le parole di Giletti richiamano osservazioni già espresse in passato. Nel 2019, parlando di uno dei programmi più discussi di D’Urso, aveva definito la trasmissione sorprendentemente divertente in certi momenti, riservando tuttavia critiche sulla gestione di alcuni casi specifici. Nel 2026, quando la conduttrice era ancora molto impegnata per Mediaset, Giletti l’aveva definita un tesoro per Mediaset e una stacanovista, avvisando però che troppa quantità di impegni può nuocere alla qualità. Questi precedenti aiutano a inquadrare l’attuale giudizio come parte di un percorso critico ma non ostile.

La rottura con Mediaset e le implicazioni giudiziarie

La separazione tra Barbara D’Urso e Mediaset è sfociata in un contenzioso che ha portato la vicenda davanti ai giudici. La frattura è stata resa pubblica nel 2026 con l’uscita dalla conduzione di Pomeriggio 5, un abbandono annunciato dall’azienda come condiviso, ma contestato dalla diretta interessata che ha parlato di dolore e di mancato accordo. Tra i punti di contesa sono emersi il diritto d’autore sui format, la gestione dell’addio al pubblico e la disputa su un tweet ritenuto offensivo e attribuito a un account legato all’azienda. Causa legale, diritti e risarcimento danni sono concetti ora al centro della battaglia, mentre Mediaset respinge le accuse definendole infondate.

Elementi contestati e posizioni ufficiali

Secondo le ricostruzioni, alcuni temi sul tavolo riguardano richieste editoriali e compensi, ma gli attori coinvolti li smentiscono o li minimizzano a seconda delle versioni. Dall’altra parte, D’Urso ha denunciato la mancanza della possibilità di salutare il pubblico e il presunto oscuramento mediatico, sostenendo di aver subito scelte aziendali che le hanno danneggiato l’immagine. Mediaset ha replicato sostenendo che la ricostruzione non corrisponde alla realtà, lasciando però il giudizio definitivo nelle mani dei magistrati.

Il ritorno, le ipotesi e il futuro possibile

Dopo il lungo silenzio televisivo, la conduttrice è ricomparsa in tv come concorrente a Ballando con le Stelle nel 2026, un ritorno che ha suscitato discussioni ma non ha dissolto i nodi principali della vicenda. Intanto si rincorrono indiscrezioni su presunti veti e su eventuali trattative con altre reti, ipotesi che non trovano conferme ufficiali. Dal punto di vista pubblico, la storia mette in luce questioni più ampie sul ruolo della contrattazione, sulla titolarità dei format e sulla natura del rapporto tra volto televisivo e broadcaster; tutte tematiche che potrebbero riaprire il dibattito produttivo e legislativo sul settore.

Alla fine, come ricordato dallo stesso Giletti, resta l’incertezza: la reputazione e la capacità di attrazione di Barbara D’Urso sono indiscutibili, e il suo destino professionale dipenderà dall’esito delle azioni legali e dalle scelte editoriali che le aziende televisive decideranno di compiere. In un panorama mediatico in continua evoluzione, la parola d’ordine sembra essere mai dire mai, con esiti aperti sia per la conduttrice sia per il sistema che la ospita o la esclude.