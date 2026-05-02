Francesco Chiofalo ha confermato un rumor degli ultimi giorni, svelando un nuovo retroscena su Francesca Fagnani e la trasmissione Belve.

Francesco Chiofalo e il retroscena su Francesca Fagnani e Belve

Francesco Chiofalo ha confermato un rumor uscito nei giorni scorsi che parlava di un suo ritorno a Belve, da Francesca Fagnani. “È vero, si è parlato di un eventuale mio ritorno a Belve, ma purtroppo poi alla fine non è stato possibile” ha dichiarato Chiofalo in un’intervista a FanPage, sottolineando che il suo ruolo non era ancora ben definito.

La sua intervista è piaciuta molto a Francesca Fagnani e questo per Francesco Chiofalo è motivo di grande orgoglio. “Il mio manager mi ha assicurato che era tutto vero e mi ha detto: ‘Hai 37 anni, basta cavolate. Fai un’intervista seria e di spessore, mi raccomando’. E io: ‘Non ti preoccupare’. Sono andato là e ho fatto un casino” ha spiegato, aggiungendo di essersi subito reso conto di aver fatto un disastro.

“Non ho detto una cosa sensata” ha aggiunto.

Francesco Chiofalo: “Francesca Fagnani era contentissima”

Francesco Chiofalo ha spiegato di aver avuto dei dubbi sull’intervista e che temeva una reazione negativa da parte della Rai. Ha raccontato che per giorni ha aspettato una telefonata perché era convinto che non avrebbero mandato in onda l’intervista.

Chiofalo ha ammesso di essere rimasto sorpreso quando gli anno comunicato che si trattava di una delle interviste più viste di tutte le edizioni.

“Una delle paure che avevo era questa: mi chiedevo se si rendessero conto che una volta uscito il mio nome avrebbero potuto ricevere tanti insulti. Non volevo ci rimanessero male. Fortunatamente è andato tutto bene, erano tutti contentissimi. Anche Francesca è stata carinissima con me, mi ha messo il segui su Instagram. È stata molto, molto gentile. Non me l’aspettavo” ha raccontato Francesco Chiofalo, aggiungendo di aver ricevuto il segui anche da parte di Fiorello e un messaggio dal regista Paolo Genovese.