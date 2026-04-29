Francesca Fagnani è un volto che il pubblico ormai ha imparato a conoscere tramite il programma da lei ideato e condotto “Belve” dove fa domande scomode a degli ospiti, tre per ogni puntata facendoli aprire e permettendogli di raccontare un qualcosa di segreto rispetto alla loro vita, sia lavorativa che privata.

Fagnani l’imperturbabile

Francesca Fagnani quando siede sul suo sgabello è imperturbabile, fredda, cinica, non si lascia scomporre dalla battuta dell’ospite o dal suo racconto, a volte si lascia andare a qualche sorriso ma non fa trasparire molto le sue emozioni.

Questo suo lato dà imprinting al programma, lei è quella che “fa le domande” normale non si lasci sopraffare dalle emozioni anche se naturalmente è umana, diciamo che attecchisce perfettamente al personaggio che si è creata.

Nessuno si è mai chiesto cosa sia Francesca Fagnani se non fosse in quel ruolo, questo perché il pubblico è ormai abituato al suo fare da “terminator” e quindi si accorgerebbe se qualcosa non sta andando come programma comanda.

Le lacrime per il racconto toccante dell’ospite

Tutto quello che abbiamo raccontato nel primo paragrafo ha cessato di esistere nella puntata andata in onda il 29 aprile. Un’ ospite tra i tre ha infatti raccontato la storia di suo figlio, che ha dovuto attraversare molte difficoltà.

Fagnani è arrivata al momento della guarigione del bambino, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, come riporta The Social Post, e sentendo le parole del racconto della showgirl non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime.

“Vedi adesso è Francesca Fagnani che piange. Adesso piangi te. Ti dovrei far ridere adesso” – questo il commento di Elena di fronte all’emozione della conduttrice, un gesto che sui social ha fatto parlare, un utente infatti ha scritto: “Francesca Fagnani piange e noi siamo sotto choc”, a dimostrazione di quanto raro sia questo evento riferito alla conduttrice e alla costruzione del format.