La famiglia come rifugio nei momenti di paura: quando la salute di una persona cara viene messa alla prova, l’affetto e la vicinanza diventano un sostegno fondamentale. È ciò che ha vissuto Elena Santarelli, costretta a confrontarsi con l’improvviso malore della mamma Patrizia, l’amata “nonna Patty”.

Momenti di paura per la mamma di Elena Santarelli

Elena Santarelli ha condiviso con i suoi follower un momento di grande apprensione, mostrando la mamma Patrizia, affettuosamente chiamata “nonna Patty”, in un abbraccio carico di emozione direttamente dalla stanza dell’ospedale. “Finalmente possiamo respirare meglio, mammina”, ha scritto la showgirl su Instagram, condividendo il sollievo dopo giorni di tensione.

“Ha avuto un infarto”. Elena Santarelli, la confessione choc sulla mamma: come sta

Martedì scorso, la signora Patrizia ha subito un infarto ed è stata prontamente soccorsa dal marito Enrico, trasportata al Santa Maria Goretti di Latina e ricoverata inizialmente in terapia intensiva. Ora, con il trasferimento in cardiologia, la situazione è sotto controllo, permettendo a Elena e alla sua famiglia di tirare un sospiro di sollievo: “Forza nonna Patty!”.

Oltre alla gioia per il pericolo scampato, Elena ha voluto rivolgere un pensiero di riconoscenza al personale sanitario: “Il reparto di cardiologia del Santa Maria Goretti è eccellente, tutti”. La showgirl ha sempre posto la famiglia al centro della sua vita, nonostante la carriera nel mondo dello spettacolo e la vita accanto al marito Bernardo Corradi, con cui è legata dal 2006 e sposata dal 2014. L’episodio dell’infarto ha rafforzato ancora di più i legami familiari, confermando l’importanza di affetto e vicinanza reciproca nei momenti delicati della vita.