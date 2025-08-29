Spoleto sotto choc: furto in casa e infarto fatale, chi era la vittima

Spoleto sotto choc: furto in casa e infarto fatale, chi era la vittima

Una tragedia ha scosso la città di Spoleto: un uomo è morto improvvisamente dopo aver scoperto un furto nella propria abitazione. Lo spavento provocato dall’intrusione sembra essere stato fatale, causando un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Furto a Spoleto finisce in tragedia: uomo muore d’infarto

Quella che doveva essere una serata tranquilla per una famiglia di Spoleto si è trasformata in un vero incubo.

Martedì 26 agosto, un uomo di 68 anni e la moglie erano usciti per la loro consueta passeggiata serale. Al rientro, intorno alle 23, hanno fatto la terribile scoperta: la loro casa in via Norcia era stata svaligiata.

Le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini, raccogliendo rilievi e testimonianze dei vicini. Gli inquirenti ipotizzano che i malviventi abbiano osservato i movimenti dei coniugi prima di agire e stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso la fuga dei ladri.

Furto a Spoleto finisce in tragedia: uomo muore d’infarto, chi era la vittima

Il ritorno in casa si è rivelato fatale per Giuseppe Capaldini. Colto da un infarto davanti alla moglie, l’uomo non ha avuto scampo nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118. La notizia ha gettato nel dolore la comunità e i vicini di casa della coppia.