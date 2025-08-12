Quando il furto di una bici si trasforma in un caso giudiziario dai tratti paradossali. E’ quanto successo a Caerano di San Marco, in provincia di Treviso dove un uomo ha pubblicato sui social il video del ladro che gli ha rubato la bicicletta, con quest’ultimo che poi ha deciso di denunciarlo per diffamazione.

Ma ecco cosa è successo nel dettaglio.

Treviso, gli rubano la bici e pubblica online il furto

Siamo a Caerano di San Marco, in provincia di Treviso. Cristian ha visto sparire la sua bicicletta dal giardino di casa ma, le telecamere di videosorveglianza, hanno ripreso tutto. Intenzionato a incastrare il ladro, Cristina ha deciso di pubblicare il video sui social, al fine di rintracciare il responsabile, dopo aver fatto anche la denuncia alle autorità. L’e-bike, dal valore di 1.500 volte, non veniva mai lasciata fuori casa: “quella bicicletta non resta mai fuori, sapeva di trovarla lì.” Nel post Cristina ha descritto il modello di bici elettrica e i dettagli fisici del ladro, come un tatuaggio sul polso sinistro. Il video è diventato virale e, a vederlo, anche lo stesso ladro che, però, ha fatto ciò che Cristina non si sarebbe mai aspettato.

Pubblica il video del furto della sua bici, il ladro lo denuncia per diffamazione

Cristian, dopo aver scoperto chi fosse il ladro della sua bici ha voluto affrontarlo di persona. L’uomo ha ammesso tutto e chiesto scusa, asserendo di aver abbandonato la bici dopo aver visto circolare il video (la bici non è stata trovata). Il ladro però, dopo aver visto che il video era finito un pò ovunque sul web, ha minacciato di denunciare per diffamazione chiunque condividesse il video. Ora la vicenda è in mano all’autorità giudiziaria che dovrà valutare sia il furto sia la diffusione di immagini. Come finirà?