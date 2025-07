Ladro gli ruba la bici, lui lo insegue e muore: tragedia a Marsala

Muore mentre insegue il ladro che gli ha rubato la bici a Marsala: indagini in corso per trovare il colpevole.

A Marsala, una vicenda di cronaca apparentemente ordinaria si è trasformata in tragedia. Un uomo, dopo il furto della sua bicicletta, ha tentato di inseguire il ladro per riprendersi il mezzo. Purtroppo, l’inseguimento si è concluso nel peggiore dei modi: l’uomo è morto poco dopo.

Questa mattina, nel cuore del centro storico di Marsala, in provincia di Trapani, un uomo di 80 anni ha perso la vita mentre inseguiva a piedi il presunto responsabile che gli aveva appena sottratto la bicicletta. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si sarebbe accasciato improvvisamente a causa di un malore in via Vincenzo Pipitone, a circa 500 metri dal luogo del furto. Poco prima, aveva lasciato il suo mezzo parcheggiato davanti a un bar dove si era fermato per consumare una colazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, le forze dell’ordine e il medico legale. Le autorità stanno ora esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire all’identità del ladro. L’intera vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, che attende ulteriori dettagli sull’accaduto.