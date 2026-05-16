Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa. I soccorsi purtroppo sono stati inutili.

Una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili, la piccola non ce l’ha fatta.

Neonata morta per ipotermia a Lampedusa: i soccorsi

Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa, durante il trasferimento d’urgenza verso il Poliambulatorio. Alle 4:30 del mattino sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.

Sono stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della Guardia di Finanza.

Tra le persone sbarcate anche sette donne e sei minori. La neonata è arrivata già in condizioni critiche ed è stata trasferita al Poliambulatorio insieme alla mamma. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili e i medici hanno dovuto dichiararne il decesso per ipotermia.

Lampedusa, neonata morta per ipotermia: l’inchiesta

La Procura di Agrigento ha subito aperto un’inchiesta dopo la morte della neonata sbarcata a Lampedusa insieme alla madre. L’autopsia sul corpo della piccola dovrà confermare l’ipotermia come causa del decesso.

La mamma della bambina sarà sentita in queste ore per ricostruire tutti i dettagli del viaggio e di come la bambina si sia sentita male.

Sono tutti aspetti ancora da chiarire, per riuscire a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto durante la traversata. La salma della piccola verrà poi trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.