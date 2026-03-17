Tragedia a Lampedusa: donna travolta da un cancello scorrevole mentre rientrava

Un dramma in contrada Piddu: il cancello scorrevole si è disarcionato per il vento, la 52enne Angela Bono è stata schiacciata e deceduta nonostante i tentativi di rianimazione

Nel pomeriggio di lunedì, in Lampedusa, un incidente domestico ha causato la morte di Angela Bono, 52 anni, nella zona nota come contrada Piddu. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava rientrando in casa quando il pesante cancello scorrevole della proprietà si è staccato dalle guide a causa di una folata di vento, travolgendola e facendola cadere priva di sensi. L’impatto è stato così violento che la signora è rimasta bloccata sotto la struttura fino all’intervento dei presenti.

Primi soccorsi e tentativi di salvataggio

Sul luogo dell’incidente un passante ha assistito alla scena e si è precipitato per cercare di sollevare il cancello e liberare la donna. Il blocco, molto pesante, ha richiesto l’aiuto di un altro cittadino e del marito di Angela Bono prima di poter essere spostato. I servizi di emergenza, tra cui il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, sono giunti rapidamente, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto successo: la donna è stata dichiarata deceduta prima di raggiungere il pronto soccorso.

Dinamica dell’incidente e accertamenti

Le autorità intervenute hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica precisa dell’evento. Quel che è emerso dalle prime osservazioni è che il cancello è stato disarcionato dalle guide da una raffica di vento, perdere il binario e ribaltarsi contro la persona che stava entrando. Si tratta di un meccanismo banale ma potenzialmente pericoloso quando strutture pesanti non sono adeguatamente ancorate o controllate, soprattutto in condizioni di maltempo e vento forte.

Aspetti tecnici e fattori di rischio

Un cancello scorrevole si regge su ruote e guide che devono essere mantenute periodicamente: l’usura, la corrosione o un montaggio non perfetto possono aumentare il rischio che la struttura si sganci. In questo caso, la forza del vento ha svolto un ruolo determinante, rendendo l’elemento mobile incontrollabile. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno valutando se la manutenzione e l’installazione rispettassero le norme di sicurezza, mentre la comunità locale riflette sull’importanza di controlli preventivi.

Reazioni della comunità e messaggi ufficiali

La notizia della morte di Angela Bono ha scosso l’isola e suscitato grande cordoglio. Il sindaco, Filippo Mannino, ha espresso pubblicamente la vicinanza dell’amministrazione e dell’intera comunità alla famiglia della vittima attraverso un messaggio sui canali social, sottolineando il dolore per una scomparsa tanto improvvisa quanto drammatica. Nei commenti e nelle testimonianze raccolte tra i residenti emerge lo sgomento per un evento che riguarda un gesto di tutti i giorni e che si è trasformato in tragedia.

Impatto sul territorio e riflessioni sulla prevenzione

Oltre al lutto, l’accaduto ha riacceso l’attenzione su sicurezza domestica e controllo delle strutture esterne: recinzioni, cancelli e infissi esposti al vento meritano ispezioni regolari. Molti cittadini hanno sollecitato interventi informativi e controlli da parte degli enti locali per ridurre il rischio di incidenti simili. La vicenda sottolinea come piccoli elementi di manutenzione possano avere conseguenze tragiche quando combinati a condizioni ambientali avverse.

Conclusione

La perdita di Angela Bono rappresenta una ferita per Lampedusa e riporta all’attenzione il tema della sicurezza degli ambienti domestici. Se da un lato le indagini ufficiali dovranno accertare le responsabilità e le cause tecniche, dall’altro la comunità è chiamata a trasformare il lutto in motivo di prevenzione, ricordando l’importanza di verifiche periodiche su elementi come i cancelli scorrevoli e di una cultura della sicurezza che possa evitare future tragedie.