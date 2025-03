Un incendio devastante e le sue conseguenze

La notte tra il 6 e il ha segnato una tragedia inimmaginabile per la Rsa ‘Casa dei coniugi’ di Milano, dove sei anziani hanno perso la vita a causa di un incendio. Le indagini hanno rivelato che un impianto di rilevazione dei fumi, guasto da quasi tre anni, non era mai stato sostituito. Questo grave difetto ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture dedicate alla cura degli anziani e sulla responsabilità di chi gestisce tali servizi.

Le lacune nella sicurezza antincendio

Secondo la consulenza dell’ingegnere Davide Luraschi, esperto di sicurezza antincendi, la tragedia avrebbe potuto essere evitata se l’impianto di rilevazione dei fumi fosse stato funzionante. L’ingegnere ha sottolineato che un sistema di spegnimento automatico delle fiamme avrebbe potuto salvare non solo le sei vittime, ma anche prevenire il panico e il caos che hanno caratterizzato quei momenti drammatici. La mancanza di un adeguato sistema di sicurezza ha messo in evidenza le carenze strutturali e organizzative della Rsa, che non ha saputo garantire la protezione dei suoi ospiti.

Responsabilità e futuro della sicurezza nelle Rsa

La questione della sicurezza nelle Rsa è diventata sempre più pressante, soprattutto alla luce di eventi tragici come quello di Milano. Le autorità competenti devono interrogarsi su come garantire che simili incidenti non si ripetano. È fondamentale che le strutture per anziani siano dotate di impianti di sicurezza adeguati e che vengano effettuati controlli regolari per verificare il loro funzionamento. La vita degli ospiti deve essere la priorità assoluta, e ogni lacuna nella sicurezza deve essere colmata per evitare futuri disastri.