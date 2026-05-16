Home > Cronaca esteri > Australia, attacco di uno squalo bianco: morto un uomo al largo di Perth

Australia, attacco di uno squalo bianco: morto un uomo al largo di Perth

Attacco di uno squalo bianco in Australia

Uno squalo di quattro metri ha ucciso un uomo al largo di Perth, in Australia.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Una terribile tragedia si è consumata in Australia. Uno squalo bianco di quattro metri ha attaccato e ucciso un uomo al largo di Perth. L’annuncio è stato dato dalla polizia locale.

Squalo attacca e uccide un uomo in Australia

Un terribile dramma si è consumato questa mattina, 16 maggio, in Australia. Uno squalo bianco di quattro metri ha attaccato e ucciso un uomo al largo dell’isola di Rottnest, poco distante da Perth.

Un terribile attacco che purtroppo non ha lasciato scampo all’uomo, che è stato violentemente morso dall’animale.

La vittima, di 38 anni, era al largo dell’isola di Rottnest, quando uno squalo di quattro metri lo ha morso. A dare l’annuncio di quanto accaduto la polizia locale, che ha spiegato che purtroppo “non è stato possibile rianimare l’uomo“.

Gli agenti hanno fatto un appello a tutti i turisti presenti nella zona, chiedendo loro di prestare “maggiore attenzione“.

Australia, uomo ucciso da uno squalo: le ferite erano troppo gravi

L’uomo attaccato dallo squalo è stato soccorso dal personale specializzato che è arrivato da terra. Le cure, però, purtroppo non sono state sufficienti per salvargli la vita.

Abbiamo fatto il possibile” hanno dichiarato i medici alle tv locali. Il brutale attacco ha sconvolto l’Australia. Si è verificato in un’area conosciuta per la presenza occasionale di grandi squali bianchi in cerca di cibo.

Probabilmente lo squalo, vedendo l’uomo, ha pensato che potesse essere qualcosa di diverso e con il morso potrebbe aver voluto dare un avvertimento. L’attacco è stato troppo violento e brutale, con la conseguenza di ferite così gravi da rivelarsi fatali.