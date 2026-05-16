Una terribile tragedia si è consumata in Australia. Uno squalo bianco di quattro metri ha attaccato e ucciso un uomo al largo di Perth. L’annuncio è stato dato dalla polizia locale.

Squalo attacca e uccide un uomo in Australia

Un terribile dramma si è consumato questa mattina, 16 maggio, in Australia. Uno squalo bianco di quattro metri ha attaccato e ucciso un uomo al largo dell’isola di Rottnest, poco distante da Perth.

Un terribile attacco che purtroppo non ha lasciato scampo all’uomo, che è stato violentemente morso dall’animale.

La vittima, di 38 anni, era al largo dell’isola di Rottnest, quando uno squalo di quattro metri lo ha morso. A dare l’annuncio di quanto accaduto la polizia locale, che ha spiegato che purtroppo “non è stato possibile rianimare l’uomo“.

Gli agenti hanno fatto un appello a tutti i turisti presenti nella zona, chiedendo loro di prestare “maggiore attenzione“.

Australia, uomo ucciso da uno squalo: le ferite erano troppo gravi

L’uomo attaccato dallo squalo è stato soccorso dal personale specializzato che è arrivato da terra. Le cure, però, purtroppo non sono state sufficienti per salvargli la vita.

“Abbiamo fatto il possibile” hanno dichiarato i medici alle tv locali. Il brutale attacco ha sconvolto l’Australia. Si è verificato in un’area conosciuta per la presenza occasionale di grandi squali bianchi in cerca di cibo.

Probabilmente lo squalo, vedendo l’uomo, ha pensato che potesse essere qualcosa di diverso e con il morso potrebbe aver voluto dare un avvertimento. L’attacco è stato troppo violento e brutale, con la conseguenza di ferite così gravi da rivelarsi fatali.