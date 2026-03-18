Accordo commerciale tra UE e Australia: cosa aspettarsi dal vertice di marzo

L'incontro tra Ursula von der Leyen e Anthony Albanese potrebbe siglare un accordo da 110 miliardi e aprire canali per litio, cobalto e idrogeno

La Commissione europea ha annunciato che la presidente Ursula von der Leyen sarà in Australia dal 23 al 25 marzo, con un incontro programmato a Canberra il 24 marzo con il primo ministro Anthony Albanese. La trasferta, confermata formalmente il 18 marzo 2026, arriva nel momento in cui le delegazioni di Bruxelles e Canberra dichiarano di essere nella fase finale dei negoziati per un accordo commerciale molto atteso. Accanto a von der Leyen è previsto anche il commissario al commercio Maroš Šefčovič, anche se la logistica potrebbe subire variazioni a causa di interruzioni dei voli legate a tensioni nel Medio Oriente.

Il percorso negoziale non è lineare: le trattative erano riprese dopo un periodo di stallo, e in passato si erano interrotte per forti dissensi, soprattutto sulle quote per la carne bovina e ovina. La riapertura dei dialoghi è stata influenzata anche dal mutato quadro geopolitico internazionale, dopo il ritorno di figure politiche chiave alla Casa Bianca, che ha spinto Bruxelles e Canberra a rafforzare i legami bilaterali e a guardare con interesse al blocco pacifico del CPTPP. L’intento ufficiale è duplice: rimuovere ostacoli commerciali e consolidare una cooperazione strategica in una regione economica dinamica.

Contenuti principali dell’intesa

Il progetto di intesa punta a eliminare barriere e a favorire l’accesso reciproco ai mercati, con impatti concreti su beni e investimenti. Tra i punti centrali compare l’apertura a materie prime critiche come litio, cobalto, terre rare e idrogeno, risorse ritenute essenziali per la transizione energetica europea. La Commissione precisa che il pacchetto mira anche a rafforzare la presenza dell’UE nella regione, sostenendo la competitività. Dal lato australiano, si parla di un quadro che potrebbe stimolare investimenti e aumentare i flussi commerciali fino a una cifra ambiziosa: il pacchetto complessivo è stato valutato intorno a 110 miliardi, con stime governative che indicano un possibile incremento commerciale di circa 10 miliardi nel primo anno.

Aree sensibili e misure di accompagnamento

Negoziare l’accesso ai mercati agricoli è stato l’ostacolo più spinoso: le delegazioni hanno lavorato sui tetti di esportazione per la carne e sulla protezione di prodotti europei a denominazione come prosecco o feta. Le controverse quote per bovini e ovini sono state al centro delle discussioni, mentre si è negoziato anche sul tema della tassa sulle auto di lusso australiana, che tocca l’accesso dei veicoli europei. L’obiettivo è trovare un equilibrio che permetta vantaggi ai consumatori — come prezzi più bassi per auto e altri beni — senza erodere eccessivamente settori sensibili nell’UE.

Implicazioni geopolitiche e commerciali

L’accordo è letto anche in chiave strategica: consolidare legami con l’Australia significa per l’UE avvicinarsi a un partner nel Pacifico e creare un ponte verso il CPTPP, rafforzando la rete di alleanze economiche in un contesto di incertezze globali. La scelta di voler procedere ora è legata alla volontà di diversificare i partner commerciali e di mostrare che l’UE continua a investire nel libero scambio. Allo stesso tempo, la visita di von der Leyen assume un valore simbolico di stabilità e cooperazione multilaterale, mentre preoccupazioni regionali come le difficoltà logistiche nei trasporti aerei possono influenzare la tempistica finale dell’annuncio.

Attori coinvolti e passaggi successivi

Oltre ai leader politici, i negoziatori tecnici rimangono fondamentali per definire clausole su investimenti, standard sanitari e clausole di salvaguardia. Il ruolo del commissario Šefčovič è quello di tradurre gli accordi politici in testi concreti, mentre il possibile sigillo politico arriverà dalla firma di un parallelo accordo in materia di difesa: la titolare della politica estera europea, Kaja Kallas, è indicata come firmataria del cosiddetto Security and Defense Partnership, pur non essendo prevista nella delegazione che volerà a Canberra.

Il capitolo sicurezza e chiusura

Il partenariato di sicurezza non intende creare un’alleanza militare alla stregua di NATO o ANZUS, ma punta a intensificare esercitazioni congiunte, cooperazione in materia di appalti e scambi di capacità. Secondo le fonti diplomatiche, si tratterebbe del decimo Security and Defense Partnership firmato dall’UE — seguendo quelli stipulati con Regno Unito, Canada e India — e rappresenta un elemento che accompagna l’asse commerciale. Nei prossimi giorni le parti cercheranno di limare i dettagli rimanenti e, se tutto procederà come previsto, il vertice di fine marzo dovrebbe segnare il passo verso la formalizzazione finale dell’accordo.

In sintesi, il viaggio di von der Leyen in Australia non è solo un atto formale, ma il possibile culmine di mesi di trattative: un’intesa commerciale che combina apertura di mercato, accesso a risorse strategiche e una rinnovata cooperazione in ambito di sicurezza. Restano alcuni nodi tecnici da sciogliere, ma la doppia agenda commerciale e strategica segna una fase nuova nelle relazioni tra l’UE e Canberra.