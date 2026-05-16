Il Governo delle Maldive ha deciso di sospendere la licenza della MV Duke of York, la safari boat dei cinque sub italiani morti durante un’immersione.

Maldive, italiani morti: il Governo sospende la licenza della ‘MV Duke of York’

Il ministero del Turismo delle Maldive ha stabilito che la licenza di esercizio della MV Duke of York, la safari boat su cui erano i cinque sub italiani morti durante un’immersione, è stata sospesa, come reso noto dalla stampa locale e riportato dall’Ansa.

Il Ministero ha espresso le condoglianze alle famiglie dei turisti morti, ringraziando coloro che si sono impegnati nelle ricerche. Ha poi aggiunto che le autorità si stanno impegnando nelle ricerche dei corpi non ancora recuperati.

Le operazioni per recuperare i corpi degli italiani morti durante un’immersione sono ancora in corso, mentre le indagini vanno avanti per cercare di capire cosa sia accaduto.

I sub erano tutti esperti ma, secondo le testate locali, si sarebbero immersi oltre i limiti consentiti. Qualcosa potrebbe essere andato storto durante l’esplorazione.

Italiani morti alle Maldive: le ipotesi sull’incidente

Come riportato da La Repubblica, i quattro corpi sarebbero stati individuati più avanti rispetto a quello dell’istruttore, a sessanta metri di profondità.

Ci sono due ipotesi su cosa potrebbe essere accaduto. La prima riguarda un possibile problema legato alla miscela respiratoria usata nelle bombole per immersioni oltre i cinquanta metri. La seconda, al momento considerata più probabile, è un incidente avvenuto durante l’esplorazione, come un disorientamento, la perdita della via d’uscita o l’impossibilità di tornare indietro.

L’ipotesi della miscela, secondo gli esperti, sarebbe poco convincente in quanto l’istruttore sarebbe stato recuperato con la bombola principale a zero, quindi avrebbe consumato tutta l’aria disponibile per tentare la risalita. Sembrerebbe più probabile che l’uomo non abbia avuto la possibilità di iniziare la risalita oppure che sia stato in qualche modo costretto a rimanere nella cavità.