Nova e apertura: come il M5S cerca un programma comune senza chiusure

La scelta del Movimento 5 Stelle di avviare un ampio percorso di ascolto è al centro del dibattito politico: Nova nasce come rete di 102 spazi di confronto basati su Open Space Technology per raccogliere proposte e costruire il programma della coalizione progressista. L’intento dichiarato è riparare al punto debole storico del movimento, il radicamento territoriale, e allo stesso tempo porre le basi per un’agenda condivisa che valga come piattaforma elettorale e come bussola politica.

I numeri illustrano l’ampiezza dell’iniziativa: sono circa 15mila le persone registrate, con una media di 150 partecipanti per ciascuna agorà, sebbene nelle grandi piazze si registrino flussi maggiori, come i 621 iscritti di Roma e i 382 di Napoli. Di particolare rilievo è il dato secondo cui il 43% dei partecipanti non è iscritto al Movimento: un segnale di apertura alla società civile favorito dall’impegno degli staff locali e dalla collaborazione con associazioni e realtà del terzo settore.

Il nodo politico: apertura, condizioni e scetticismo sul centro

Il leader del Movimento, Giuseppe Conte, ha sottolineato che il M5S non è né settario né chiuso a interlocuzioni con iniziative moderate o centristi. L’accoglienza, ha spiegato, è subordinata alla concretezza: contano i programmi, ossia proposte chiare e condivise che mettano al centro i cittadini piuttosto che i poteri economici. Allo stesso tempo Conte invita a valutare la consistenza e l’affidabilità degli interlocutori che provengono dal centro, segnalando la necessità di capire cosa si intenda realmente costruire in quell’area politica.

Cosa significa la posizione internazionale

Sul piano estero Conte richiama una linea critica rispetto al riarmo, riferendosi anche alla posizione indicata da Papa Leone in occasione di un intervento accademico: secondo questa prospettiva un aumento degli armamenti produrrebbe maggiore incertezza e insicurezza per le popolazioni e favorirebbe soprattutto le élite interessate. La valutazione pubblica sul tema diventa dunque un elemento che Conte inserisce nel giudizio politico complessivo sugli eventuali nuovi alleati.

Il metodo: come funziona Nova e quali strumenti vengono usati

Il percorso è pensato come un processo partecipativo multilivello: dalle 102 piazze localmente si attendono proposte su giustizia, clima, fisco e sanità, con l’obiettivo di raccogliere una pluralità di input che poi saranno sistematizzati. Ogni Ost produrrà in media una quindicina di instant report, la prima scrematura sarà affidata a strumenti di intelligenza artificiale chiamati a classificare le proposte, ridurre ridondanze e organizzarle per argomenti.

Fasi successive e governance del processo

Dopo la fase di raccolta e prima elaborazione automatica, il compito passerà al Consiglio nazionale del Movimento che dovrà dare forma politica alle istanze giunte dal territorio. È prevista una sessione deliberativa online con 300 rappresentanti, inclusi partecipanti non iscritti, nelle date fissate del 30 e 31 maggio per risolvere i nodi emersi e cercare sintesi su temi non univoci. L’ipotesi di presentare i risultati in un’assemblea finale entro settembre completa il calendario di massima dell’iniziativa.

Lo scenario esterno: iniziative moderate e confronto sul programma

Accanto a Nova, nel confronto pubblico si muovono anche soggetti che chiamiamo moderati, con iniziative come «Costruire comunità» all’Auditorium Antonianum, promosse da gruppi e associazioni quali Comunità Democratica, Demos – Democrazia Solidale, Basilicata Casa Comune, Campobase Trentino e Per – Le Persone e la comunità. Tra i nomi coinvolti figurano Graziano Delrio, Paolo Ciani, Angelo Chiorazzo, Chiara Maule e Giuseppe Irace, mentre tra gli ospiti sono attesi personaggi come Gino Cecchettin, Romano Prodi e il sindaco Gaetano Manfredi, indicato da alcuni come possibile punto di raccordo per una possibile area moderata del campo progressista.

Contenuti al centro dell’agenda

Gli organizzatori di quest’altra iniziativa insistono meno su contenitori e più su valori e programmi concreti: Costituzione, bene comune, diritti e doveri condivisi sono gli assi proposti per rimettere in movimento il confronto sul campo progressista. Anche Conte ha ribadito la volontà di portare le proposte generate da Nova al tavolo delle altre forze politiche, auspicando un confronto che nasca «dai cittadini» più che dalle segreterie di partito.

Il percorso delineato mette così in evidenza due sfide parallele: la capacità del M5S di trasformare una molteplicità di suggerimenti in un programma coerente e la verifica dell’autenticità delle aperture esterne. Nei prossimi passaggi, tra raccolta dati, elaborazione politica e momenti deliberativi, si misurerà la concretezza delle intenzioni e la possibilità di convergenze durature.