Ascolti Belve 28 aprile 2026: crescita e ospiti che hanno catturato il pubblico

Ascolti Belve 28 aprile 2026: crescita e ospiti che hanno catturato il pubblico

Belve si conferma una risorsa preziosa per Rai Due: dati di ascolto, ospiti e scenari social che hanno segnato la serata del 28 aprile 2026

La serata del 28 aprile 2026 ha segnato la chiusura della quattordicesima edizione di Belve, il talk condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. In questa fase conclusiva la trasmissione ha proposto interviste a personalità dello spettacolo e della cronaca, raccogliendo attenzione e conversazione sui social. Il saldo finale dei numeri e le reazioni del pubblico consentono di tracciare un quadro chiaro dell’appeal dell’appuntamento: un mix di testimonianze intime e battute accese che hanno mantenuto la trasmissione al di sopra della media della rete.

Ascolti dell’ultima puntata e performance stagionale

Nella puntata del 28 aprile 2026 Belve è stata seguita da 1.502.000 telespettatori, con un 10,2% di share. Questo dato conferma come il programma sia rimasto stabile su risultati rilevanti per Rai Due, portando la stagione a una media del 9,65% di share, in aumento rispetto al 9,3% della scorsa edizione.

Questi numeri evidenziano un trend positivo: il format, basato su colloqui approfonditi, continua a intercettare un pubblico interessato a contenuti narrativi e confessionali, e dimostra una capacità di recupero rispetto alle oscillazioni tipiche della programmazione serale.

Ospiti e momenti più significativi

La serata ha visto salire sullo sgabello di Francesca Fagnani tre ospiti che hanno offerto tonalità molto diverse: Elena Santarelli, Romina Power e il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Sal Da Vinci.

Ciascuno ha dato luogo a passaggi intensi e commentati, mettendo in luce storie personali, ricordi e risposte a provocazioni mediatiche che hanno animato il dibattito.

Elena Santarelli: confidenze e commozione

La testimonianza di Elena Santarelli è stata tra le più emotive: ha parlato della guarigione del figlio da un tumore al cervello e ha affrontato temi privati come i rapporti sentimentali e le esperienze nel mondo dello spettacolo. L’intervista ha raggiunto momenti di forte intensità emotiva, tanto da suscitare lacrime durante il confronto con la conduttrice. Si è trattato di un intervento che ha alternato riflessioni profonde a episodi di vita quotidiana, offrendo uno spaccato umano particolarmente toccante.

Romina Power e Sal Da Vinci: ricordi, polemiche e musica

Romina Power ha ripercorso infanzia e relazioni familiari, ricordando il padre Tyrone Power, la madre Linda Christian e il lungo matrimonio con Al Bano Carrisi. Nel corso dell’intervista ha inoltre ribadito la propria convinzione che la figlia Ylenia Carrisi possa essere ancora viva, riproponendo uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. Sal Da Vinci, invece, ha risposto anche a un’affermazione critica su una sua canzone, spiegando la propria posizione senza alimentare ulteriori repliche e invitando i fan a non reagire a provocazioni esterne.

Confronto con le puntate precedenti e panorama storico

Nel corso di aprile 2026 Belve ha alternato serate con ascolti inferiori e puntate più performanti: il 7 aprile la trasmissione ha raggiunto 1.349.000 telespettatori con l’8,80% di share (ospiti: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma), il 14 aprile 1.280.000 e l’8,60% (ospiti: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo), il 21 aprile 1.761.000 con l’11,4% (ospiti: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva) e il 28 aprile 1.502.000 con il 10,2% (ospiti: Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci). Questi numeri testimoniano la variabilità dell’audience in relazione al cast di ospiti e agli argomenti trattati.

Quadro storico delle quarte puntate

Guardando alle quarte puntate delle edizioni precedenti emerge un percorso di crescita: dal 28 marzo 2018 con 173.000 spettatori e l’1,2% di share, passando per date successive come il 21 giugno 2019 (185.000 e 2,4%) e il 4 giugno 2026 (382.000 e 2,7%), fino ai risultati più rilevanti degli ultimi anni: 14 marzo 2026 1.062.000 (5,45%), 23 aprile 2026 1.778.000 (10,25%), 10 dicembre 2026 1.817.000 (10,62%), 27 maggio 2026 1.592.000 (10,10%) e 25 novembre 2026 1.176.000 (7,40%). Questo confronto mette in luce come il programma abbia progressivamente conquistato una platea più ampia, con picchi legati a ospiti particolarmente attrattivi.

Infine, la stagione si chiude con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti: è stato annunciato uno spin-off intitolato Crime, che vedrà interviste a figure come Raffaele Sollecito e Katharina Miroslawa, nota come la “Mantide di Parma”; appuntamento previsto per il martedì successivo alla chiusura della stagione. L’operazione conferma la volontà del format di esplorare registri diversi, mescolando narrazione personale e temi di forte richiamo pubblico, per consolidare ulteriormente l’identità della trasmissione nel palinsesto di Rai Due.