Ragazza aggredita da un rottweiler: spunta l'ipotesi che ci sia stato un comando

Ragazza aggredita da un rottweiler: spunta l'ipotesi che ci sia stato un comando

Il fatto è accaduto lunedì sera, 27 aprile 2026 nei pressi del lungomare di Porto Cesareo, Lecce.

Lunedi scorso, 27 aprile 2026, una ragazzina di 12 anni è stata azzannata a una gamba da un rottweiler sul lungomare di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Il cane era tenuto da una ragazza di 15 anni. Sono in corso le indagini, spunta l’ipotesi della spedizione punitiva.

Porto Cesareo, ragazza aggredita da un rottweiler: operata a una gamba

Sul lungomare di Porto Cesareo lunedì sera una ragazzina di 12 anni è stata azzannata a un polpaccio da un rottweiler, tenuto al guinzaglio da una 15enne. Secondo quanto ricostruito, le due minorenni, in compagnia di altre ragazze, avrebbero dato il via all’ennesima lite, culminata con l’aggressione da parte del molosso.

La 12enne è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono gravi, la prognosi è di 20 giorni.

Ragazza aggredita da un rottweiler: spunta l’ipotesi che ci sia stato un comando

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per capire cosa sia successo esattamente lunedì sera se, ad esempio, la 15enne che teneva regolarmente il rottweiler al guinzaglio abbia dato o meno un comando all’animale per mordere la 12enne.

Il cane è intanto stato messo in quarantena dal servizio Asl e affidato alla madre della 15enne, la cui posizione è al vaglio dei carabinieri.