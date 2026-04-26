Padre di famiglia annega dopo essersi tuffato per salvare il cane lungo il canale navigabile

Un 54enne si è lanciato nel canale per soccorrere il proprio cane: nonostante i tentativi di salvare sia l'animale che l'uomo, i soccorsi non sono riusciti a rianimarlo

Una tragedia di profondo affetto ha scosso la zona di Pizzighettone: Sergio Pizzamiglio, 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, è morto dopo essersi tuffato nel canale navigabile per salvare il proprio cane. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 25 aprile in località Tencara, vicino a Cascina Nova. I fatti, ricostruiti dalle forze dell’ordine e dai testimoni, raccontano di un intervento immediato del proprietario per recuperare l’animale finito in acqua, ma la situazione si è rapidamente trasformata in un drammatico incidente con esito fatale.

Le fasi dell’accaduto lungo l’argine

Secondo le prime ricostruzioni, il cane è caduto o è finito nelle acque torbide del canale mentre l’uomo si trovava sull’argine. Senza esitare, Sergio Pizzamiglio si è tuffato nel tentativo di recuperarlo. Un passante che ha notato la scena ha dato immediatamente l’allarme e si è lanciato in acqua per prestare aiuto; nel frattempo altri due giovani presenti si sono uniti ai soccorsi.

I tre hanno riportato il 54enne a riva, ma le condizioni dell’uomo erano critiche. Questo susseguirsi di azioni mette in luce la rapidità delle reazioni dei presenti e la gravità dell’incidente, definito dalle autorità un tragico incidente.

I soccorsi in prima linea

L’ambulanza e il personale medico sono arrivati sul posto e hanno subito iniziato le manovre di rianimazione.

I sanitari hanno operato con tempestività cercando di stabilizzare l’uomo, ma dopo ripetuti tentativi non è stato possibile rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Pizzighettone e Castelverde, che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze dei presenti. Il magistrato di turno ha disposto il rilascio immediato della salma ai familiari, evidenziando come la dinamica rimanga al vaglio delle autorità competenti.

Il destino del cane e la risposta della comunità

Il cane, per il quale l’uomo aveva rischiato la vita, è stato salvato grazie all’intervento dei presenti e successivamente affidato temporaneamente ai volontari del canile di Cremona. I volontari hanno preso in custodia l’animale in attesa di ulteriori disposizioni, fornendo le prime cure e ospitalità. La comunità locale ha espresso cordoglio per la perdita della famiglia e apprezzamento per l’atto di coraggio compiuto da Pizzamiglio: un gesto che ha messo in luce l’intensità del legame tra uomo e animale e che ha scatenato una mobilitazione immediata di soccorritori volontari e professionisti.

Testimonianze e rilievi

I carabinieri hanno ascoltato diversi testimoni, tra cui il passante che ha lanciato l’allarme e i due giovani intervenuti nel soccorso. Le dichiarazioni raccolte servono a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e a chiarire eventuali dettagli tecnici sull’incidente. Le autorità hanno descritto quanto accaduto come un incidente autonomo, privo di responsabilità di terzi, concentrandosi sull’analisi delle condizioni del luogo e sulle dinamiche del recupero in acqua.

I pericoli del tratto e il contesto storico

Il canale navigabile in zona Tencara è da tempo indicato come un punto potenzialmente pericoloso: le pareti in cemento, lisce e scivolose, rendono difficile ogni tentativo di risalita dopo una caduta. Non si tratta di un episodio isolato: lo scorso anno, il 21 settembre, un giovane di 20 anni, Florin Manea, aveva perso la vita nello stesso tratto dopo essere scivolato mentre era in zona per pescare con amici. Questi precedenti mettono in evidenza il problema strutturale del canale e sollevano riflessioni sulla necessità di interventi di sicurezza o di segnaletica per ridurre il rischio di simili tragedie.

Un atto di amore che apre domande

Il sacrificio di Sergio Pizzamiglio racconta una storia di attaccamento e di coraggio di fronte a una situazione improvvisa. Molti in paese ricordano l’uomo come una persona dedita alla famiglia e agli affetti, e la sua morte ha suscitato commozione. Allo stesso tempo, l’episodio riporta all’attenzione la necessità di misure preventive lungo il canale: interventi che possano evitare che un gesto d’amore si trasformi in un lutto. Le istituzioni locali e i cittadini potrebbero valutare soluzioni pratiche per migliorare la sicurezza lungo gli argini e prevenire ulteriori perdite.