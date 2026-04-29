I familiari delle vittime e dei feriti nell'incendio di Capodanno hanno potuto visionare i video inediti.

I familiari e gli avvocati di vittime e superstiti della strage di Capodanno a Crans-Montana, hanno potuto visionare i video inediti di quella terribile notte al Contellation, per l’esattezza le immagini riprendono i momenti terribili che vanno dalle ore 01.20 alle ore 01.28. Queste immagini inguaierebbero la posizione di Jessica Moretti.

Strage di Crans-Montana, i video inediti inguaiano Jessica Moretti

Gli avvocati di parte civile hanno visionato le immagini dell’incendio di Capodanno al locale Le Contellation di Crans-Montana. Le immagini documenterebbero i minuti precedenti allo scoppio del rogo, immagini che inguaierebbero la posizione di Jessica Moretti. Tra gli avvocati Fabrizio Ventimiglia, difensore della 16enne milanese Sofia Donadio, che ha FanPage.it ha detto: “questo pomeriggio abbiamo visionato le immagini, immagini che sono estremamente dure, toccanti e difficili da commentare ma che segnano un passaggio cruciale nelle indagini, confermando i dubbi già emersi sulla veridicità della ricostruzione offerta da Jessica Moretti nel corso delle sue audizioni.”

Strage di Crans-Montana, il video inedito del rogo: Jessica Moretti è tra le prime a fuggire

I video inediti del rogo inguaierebbero la posizione di Jessica Moretti. Dalle immagini infatti si vedrebbe la titolare del Constellation organizzare prima il corteo di bottiglie di champagne con le candele pirotecniche, accendendone una lei stessa assieme ai dipendenti, per poi darsi subito alla fuga allo scoppio del rogo. Ancora le parole di Ventimiglia a FanPage.it: “è stata tra le prime a scappare e si vede chiaramente che va verso l’uscita senza aiutare o avvisane nessuno del pericolo.

Si colgono, inoltre, evidenti criticità nella gestione della emergenza.”