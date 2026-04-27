41 vittime, 115 feriti. E’ questo il tragico bilancio della strage di Capodanno al Contellation di Crans-Montana, in Svizzera. Da oggi i familiari di vittime e feriti potranno vedere il video shock della tragedia.

Crans-Montana, i familiari delle vittime potranno vedere il video dell’incendio

Mentre si accende lo scontro tra Italia e Svizzera sulle spese sanitarie e sugli indennizzi, a partire da oggi, 27 aprile 2026, i familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti nel rogo di Crans-Montana potranno visionare il video shock di quella terribile notte all’interno del locale Le Constellation, dove è scoppiato l’incendio.

Il montaggio ha una durata di 8 minuti, dalle ore 01.20 alle ore 01.28. Queste immagini erano rimaste fino a oggi riservate ora invece verranno messe a diposizione sia delle parti civili che degli indagati.

Crans-Montana, il nodo dei risarcimenti

Rimane aperto il nodo delle spese sanitarie. La Svizzera infatti continua a ribadire la propria posizione tramite l’ufficio federale delle assicurazioni sociali, sostenendo che gli accordi internazionali di assistenza reciproca si applicano anche alle vittime del rogo.

La direttrice Doris Bianchi ha confermato la linea elvetica, ovvero che gli accordi vanno rispettati e le spese devono essere regolate secondo il principio di reciprocità tra Stati. Intanto in Parlamento si sta discutendo sulle spese sanitarie a lungo termine, col vicepresidente della Camera Giorgio Mulè che ha annunciato una proposta, ovvero di inserire le patologie da ustione nei livelli essenziali di assistenza (Lea) al fine di garantire la copertura delle cure e ridurre le spese sanitarie a carico dei sopravvissuti.