Terribile incidente stradale questa mattina, mercoledì 29 aprile 2026, morta una persona nello scontro tra camion e moto. I dettaglio della tragedia.

Tir contro moto, terribile incidente stradale

Questa mattina, mercoledì 29 aprile 2026, si è verificato un terribile incidente stradale lungo la strada statale 16 Adriatica, all’altezza di Apricena, in provincia di Foggia.

Per l’esattezza il sinistro si è verificato al km 631,900. A scontrarsi violentemente un camion e una moto. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che le autorità, quest’ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Sul posto anche il personale Anas per la gestione del traffico che è al momento rallentato.

Incidente sulla statale Adriatica: un morto

Come visto questa mattina, 29 aprile 2026, si è verificato un terribile incidente stradale sulla statale 16 Adriatica, all’altezza di Apricena, nel Foggiano. Lo scontro, violentissimo, è stato tra un camion e una moto, per cause ancora da accertare. La donna, di origine rumene, a bordo della moto è stata sbalzata sull’asfalto e sarebbe morta sul colpo.

A niente infatti è servito l’intervento dei soccorsi. Sono attualmente in corso le indagini per capire l’esatta dinamica di questo terribile incidente mortale.