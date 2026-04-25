Una terribile tragedia si è consumata nei pressi di Fiumicino, a Roma. Un'auto ha travolto un pedone e si è ribaltata.

Una terribile tragedia si è consumata nella notte tra il 24 e il 25 aprile a Fiumicino, in provincia di Roma. Un’auto ha investito un pedone e poi si è ribaltata.

Tragedia a Fiumicino, auto investe un pedone: un morto e tre feriti

Nella notte si è consumata una terribile tragedia a Fiumicino, in provincia di Roma.

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un auto lungo viale Coccia di Morto, vicino all’aeroporto Leonardo Da Vinci. L’allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte. Secondo le prime segnalazioni, il pedone stava camminando in mezzo alla carreggiata quando è stato travolto da un veicolo in transito.

L’impatto è stato così violento che l’automobile si è ribaltata, andando a coinvolgere anche altri mezzi presenti sulla strada.

L’uomo che è stato investito è morto sul colpo. I sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente hanno potuto solo constatarne il decesso. Le persone a bordo dell’auto sono rimaste ferite.

Incidente a Fiumicino: auto investe pedone e si ribalta

A bordo dell’automobile che ha investito il pedone viaggiavano tre persone, che sono rimaste tutte ferite nell’incidente.

I soccorritori le hanno estratte dalle lamiere, per poi affidarle alle cure del personale sanitario. Sono stati portati tutti e tre all’ospedale Grassi di Ostia, in codice rosso.

Gli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo dell’incidente hanno effettuato tutti i rilievi del caso, per riuscire a costruire la dinamica precisa dell’incidente. Gli accertamenti al momento sono ancora in corso, per cercare di chiarire il motivo per cui il pedone stesse camminando sulla carreggiata e cosa è accaduto con precisione.