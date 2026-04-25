Crozza-Tajani: "Offese dei russi alla Meloni? Non fatelo più"

Roma, 25 apr. (askanews) – Ministro Tajani vi siete opposti a bloccare l’accordo Ue-Israele? “Noi non possiamo essere contro tutta Israele, non si fa, non è carino, è come se uno passa con il rosso e leviamo la patente a tutti. Credo che bisogna sanzionare individualmente i coloni cattivi, ti segni nome e cognome, gli togli l’amicizia su Facebook, poi gli levi Dazn e rientro a casa massimo alle 22: esilarante il comico genovese Maurizio Crozza torna nei panni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+.”Non possiamo dare sanzioni a tutta la popolazione di Israele.

Ai russi le abbiamo date perché i russi sono tutti cattivi, io ricordo Ivan Drago in Rocky che diceva ‘ti spiezzo in due'”, prosegue Crozza-Tajani.”I russi sono cattivi. Quando hanno offeso la Meloni io ho subito convocato l’ambasciatore e ho detto ‘che non succeda mai più'”, ha proseguito il comico. Se lo rifanno, “richiamerò ancora l’ambasciatore”, aggiungerò “beh, oh, non fatelo più!”.