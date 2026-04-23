Uno schianto frontale violentissimo e due vite spezzate, ma anche diversi feriti. É uno scenario drammatico quello che i soccorritori giunti sul tratto della strada provinciale 15 interessato dall’incidente stradale si sono trovati davanti: lamiere e detriti di due veicoli sparsi ovunque e molte persone da soccorrere. La tragedia si è consumata tra il tardo pomeriggio e la prima serata di giovedì 23 aprile in provincia di Bari.

La dinamica dei fatti.

Incidente gravissimo nel Barese: frontale tra due auto, morti marito e moglie

Due auto completamente distrutte e finite fuori strada in seguito alla violenza dell’impatto. É quanto vigili del fuoco ed operatori del 118 si sono trovati davanti dopo aver raggiunto la Provinciale 15 nel tratto compreso tra i comuni di Trinitapoli e San Ferdinado di Puglia, nell’area nord della provincia di Bari.

Due le persone decedute, entrambe sedute all’interno di una delle auto coinvolte dallo schianto: i tratterebbe di marito e moglie, originari di Margherita di Savoia.

Ma non solo perché il bilancio comprende anche cinque persone ferite, una delle quali ricoverata in gravi condizioni. Sono stati gli automobilisti di passaggio a lanciare per primi l’allarme: nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, giunti anche con l’elisoccorso che ha trasportato il ferito più grave in ospedale, i due coniugi sono stati dichiarati morti poco dopo.

Le forze dell’ordine si sono occupate di gestire la viabilità nel tratto interessato dall’incidente e a raccogliere tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità. Per diverso tempo la circolazione è stata interrotta completamente proprio per consentire ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine di operare celermente.