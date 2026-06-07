Auto travolge cinque giovani nel Varesotto: una ragazza di 17 anni ha perso la vita e altri quattro ragazzi sono rimasti gravemente feriti. Il drammatico incidente è avvenuto lungo la Statale 394. Il gruppo stava raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore quando è stato investito da una vettura finita fuori controllo.

Auto travolge cinque giovani sulla Statale 394: morta una 17enne, quattro feriti gravi

Come riportato da Sky Tg24, un gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Poco prima delle 16, una vettura che procedeva in direzione Maccagno ha investito un gruppo di giovani che stava camminando a bordo carreggiata.

Nell’impatto ha perso la vita una ragazza di 17 anni, deceduta sul posto, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite in modo serio.

Le vittime coinvolte avrebbero un’età compresa tra i 15 e i 30 anni. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi erano appena scesi da un’auto e stavano raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore, procedendo in fila indiana lungo il margine della strada.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui elicotteri e ambulanze, che hanno trasferito i feriti negli ospedali di Varese, Legnano, Monza e in altre strutture della zona. Tre dei feriti sarebbero stati trasportati in codice rosso, mentre un’altra persona sarebbe stata ricoverata in codice giallo.

Auto travolge cinque giovani sulla Statale 394: dinamica al vaglio dei carabinieri e traffico in tilt

Le indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Luino sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti emerge che una Fiat Panda condotta da un uomo di 30 anni avrebbe perso il controllo all’uscita di una curva, urtando inizialmente il guardrail. Dopo la sbandata, il veicolo avrebbe travolto i cinque giovani che camminavano nella stessa direzione di marcia, per poi terminare la sua corsa contro la parete rocciosa che costeggia la statale, abbattendo anche un cartello stradale.

Gli investigatori stanno verificando se la velocità possa aver avuto un ruolo nell’accaduto. Ferito anche il conducente dell’auto, le cui condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha coordinato un imponente intervento di emergenza, mobilitando elisoccorsi provenienti da Como, Milano e Sondrio, oltre a squadre della Croce Rossa, della Padana Emergenza di Luino, della SOS di Cunardo e un’automedica dell’ASST di Varese. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la statale 394 è stata temporaneamente chiusa, causando pesanti disagi alla circolazione nell’area.