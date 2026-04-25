Sono volate parole forti durante la notte al Grande Fratello Vip. Paola Caruso si è lasciata andare a un duro sfogo contro gli altri concorrenti, con gravi accuse che hanno costretto la regia a staccare.

GF Vip, Paola Caruso fuori controllo: scoppia il caos

Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da numerosi litigi.

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile si è scatenato ancora una volta il caos, a causa di Paola Caruso, che ha perso completamente il controllo. Stava andando a dormire quando Francesca Manzini l’ha avvisata che mentre non c’era aveva preso possesso del suo letto e di conseguenza in quelle lenzuola ci aveva dormito lei.

Paola Caruso ha perso immediatamente la pazienza, mentre la Manzini è stata chiamata in confessionale. A metterla al corrente di quanto accaduto in sua assenza è stata Antonella Elia, che le ha spiegato che Caruso aveva lanciato i vestiti che lei aveva lasciato sul letto.

La concorrente ha chiesto spiegazione all’ex Bonas di Avanti Un Altro, che ha iniziato a insultarla.

“Tu sei una stupida, una cretina, credi a tutto. Antonella viene a dirti una cosa e le credi. Sei un’allocca e io spreco tempo a parlarti. Guarda come Antonella e Raul si godono lo spettacolo! Perché hanno creato loro tutto questo! Io ho preso le tue cose e le ho appoggiate con gentilezza su un altro letto” ha dichiarato Paola Caruso. Francesca si è offerta di aiutare Paola a trovare un altro letto, ma lei ha reagito malissimo, sottolineando che non vuole dormire con uomini per rispetto al suo compagno. “Tutti cambiamo letto in base a quello che decidi tu” ha aggiunto. La concorrente ha perso così tanto la pazienza che si è poi lasciata andare a offese contro gli altri inquilini, scatenando il caos anche fuori dalla Casa del GF Vip.

GF Vip, duro sfogo di Paola Caruso: le offese ai concorrenti

Paola Caruso è andata in camera a preparare il nuovo letto e ha iniziato a lasciarsi andare a un duro sfogo, parlando da sola e insultando Francesca Manzini. “Follia, questa è proprio una str… Questi meritano le mazzate che non hanno preso. Non hanno rispetto per nessuno. Io non ci parlo più, devono andare a fare… Mi hanno proprio rotto, è una scema. Inutile che ci parli, è cretina, non capisce nulla, è stupida, è più forte di lei” sono state le sue parole. La concorrente ha usato anche un termine molto pesante, usato spesso per offendere le persone con la sindrome di Down.

Duro sfogo anche contro Antonella Elia, definita da Paola Caruso “la peggiore“. Sono continuati gli insulti pesanti, con una serie di parolacce che non hanno risparmiato nessuno. Nel mirino anche Raul Dumitras, che è stato insultato in modo pesante. “Ora è guerra, è finita la pace, io li sfondo tutti. Li mando via uno a uno, li spedisco fuori uno alla volta” ha dichiarato Paola Caruso, continuando a insultarli. La regia ha dovuto cambiare inquadratura, puntando su una stanza in cui tutti dormivano.

Sfogo di Paola Caruso al Grande Fratello Vip: sui social chiedono provvedimenti

La serie di insulti pronunciata da Paola Caruso durante la notte non è passata inosservata e ha scatenato una forte indignazione sui social. Molti utenti si sono indignati per le parole forti usate contro i concorrenti e per l’espressione discriminatoria che ha pronunciato. In molti hanno sottolineato che certe cose non si possono vedere in televisione e che devono essere presi dei provvedimenti.

Non è la prima volta un concorrente pronuncia la parola discriminatoria usata da Paola Caruso e in passato è anche intervenuto il coordinamento delle associazioni delle persone con Sindrome di Down. Il violento sfogo avrà delle conseguenze per la concorrente? I social lo chiedono a gran voce, ma per il momento non resta che attendere la prossima puntata.