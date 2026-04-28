Francesca Manzini, nelle scorse ore ha rivelato all’interno della casa del Grande Fratello Vip di avere un fidanzato al di fuori della casa, di cui però non può rivelare l’identità. Rossella Erra, ospite di “Casa Lollo”, ha però esternato dei dubbi in merito.

Gf Vip 2026, Francesca Manzini ha un fidanzato segreto?

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026 Francesca Manzini sembrava essersi avvicinata molto a Raimondo Todaro, tanto che in tanti hanno pensato che tra i due potesse esserci del tenero. Ora l’imitatrice ha appena rivelato agli altri concorrenti di avere un fidanzato all’esterno della casa, di cui però non può rivelare l’identità.

Questa rivelazione ha lasciato senza parole gli altri gieffini, soprattutto Todaro, che non sembra convinto dell’esistenza di questo fidanzato. Della stessa idea pare essere Rossella Erra, che ospite di Lorenzo Pugnaloni ha parlato dell’argomento.

GF Vip 2026, Rossella Erra e i dubbi sul fidanzato “segreto” di Francesca Manzini

Rossella Erra è stata ospite di Lorenzo Pugnaloni a “Casa Lollo”, dove si è parlato della rivelazione di Francesca Manzini, la quale ha asserito di avere un fidanzato al di fuori della casa del Gf Vip. La Erra crede invece che la Manzini sia innamorata di Raimondo Todaro, e che questo fidanzato non esista: “Da parte di Francesca io penso che sia abbastanza palese che a lei piaccia Raimondo. Non dico nulla di che. Sono però confusa, non riesco a capire dove sta la verità: si è vista una Francesca disperata quando Raimondo è stato chiuso nel monolocale e ora all’improvviso dice che fuori è fidanzata. Ieri sera diceva ‘io lo amo, forse fuori da qui non ci sarà’. Ma questo fidanzato esce dopo due mesi? Non so se lo ha detto per far capire a noi che non è innamorata di Raimondo o se davvero esiste. Ma se questa persona esistesse, io se fossi lui mi arrabbierei.”