Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip c’è anche Raimondo Todaro, ballerino nonché ex professore di Amici. Nella Casa Raimondo ha raccontato quello che ha dovuto passare negli ultimi anni: ha avuto 2 tumori maligni.

Raimondo Todaro, la confessione shock al GF Vip sulla malattia: “Non sapevo cosa fare”

Raimondo Todaro è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, iniziato ufficialmente lo scorso 17 marzo 2026, con Ilary Blasi al timone. Il ballerino, nonché ex professore di Amici, ha voluto raccontare di un periodo difficile della sua vita, legato alla malattia. Era il 2016 quando Raimondo ha scoperto di avere la stessa malattia del padre, ovvero un’infiammazione grave al colon. Poi a 35 anni, a distanza di pochi mesi, gli hanno asportato due tumori maligni: “è stato un periodo brutto dove il mio lavoro mi ha salvato, mia figlia mi ha salvato. Ti senti inutile. In tutta la mia carriera, tutto quello che ho fatto è sempre dipeso da me. A un certo punto mi sono sentito inerme. Non sapevo cosa fare.” Il ballerino ha anche ringraziato il medico che lo ha seguito, Federico Barbaro, il suo angelo custode.

GF Vip, Raimondo Todaro e il rapporto col padre

Raimondo Todaro ha voluto parlare al GF Vip anche del suo rapporto col padre. Ecco le sue parole: “so quanto mio padre mi ami, però nei modi è un pò vecchio stampo. A parole non è bravo, ma nei gesti sì. E’ sempre stato presente, ma un passo indietro: se avevo bisogno sapevo che c’era, mi ha sempre fatto fare di testa mia.” Vedremo come se la caverà il ballerino nella casa più spiata d’Italia.