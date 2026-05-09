Gf Vip 2026, è stato eliminato: "Pago le conseguenze delle mie azioni più e...

Gf Vip 2026, è stato eliminato: "Pago le conseguenze delle mie azioni più e...

Il prossimo 19 maggio ci sarà la finale del Grande Fratello Vip 2026. Chi vincerà questa edizione condotta da Ilary Blasi? In attesa di saperlo c’è un nuovo eliminato. Ecco di chi si tratta.

Gf Vip 2026: ecco chi è stato eliminato

Il prossimo 19 maggio sapremo chi sarà il vincitore o la vincitrice dell’edizione del 2026 del Grande Fratello Vip.

Nell’ultima puntata c’è stato un televoto molto combattuto che ha visto a rischio eliminazione Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. Il pubblico ha scelto, come previsto, di salvare la Volpe e la Manzini, lasciando a rischio uscita gli altri due. Berry si è ritrovato nuovamente al centro delle dinamiche di gioco. Il tutto è poi cambiato quando alla fine è stato annunciato un televoto flash e a uscire è stato proprio Marco Berry.

Gf Vip 2026, fuori dalla Casa: “Pago le conseguenze delle mie azioni più estreme”

Marco Berry è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 2026. L’illusionista ha commentato così l’uscita dalla casa, a un passo dalla finale del 19 maggio: “Va bene così, sono contento del percorso che ho fatto. Pago le mie azioni più estreme? Certamente.

Stare qui dentro è come stare in un acquario e a volte perdi il controllo. E’ giusto condannare certe azioni e va bene così.”