Televoto GF Vip: sondaggi, percentuali e possibili eliminati

Scopri le proiezioni dei sondaggi del GF Vip e perché Marco Berry potrebbe essere il primo candidato all'eliminazione

Il 08/05/2026, dopo la proclamazione di Alessandra Mussolini come seconda finalista del Grande Fratello Vip, è stato aperto un nuovo televoto nella Casa. Questo turno non assegnava immunità né il pass diretto per la finale, ma chiedeva al pubblico di **salvare** un concorrente dalla possibilità di essere il primo candidato all’eliminazione.

In nomination sono finiti Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Francesca Manzini e Marco Berry, e la puntata numero quattordici — che ha registrato un record di ascolti — ha chiuso la porta a una fase decisiva del gioco: il gieffino con meno preferenze diventerà il primo nome a rischio in vista dell’eliminazione prevista per martedì 12 maggio.

Le proiezioni raccolte su siti, forum e pagine social dedicate al programma restituiscono un quadro abbastanza nitido: in molti sondaggi domina Adriana Volpe, seguita a breve distanza da Lucia Ilardo, mentre Francesca Manzini e Marco Berry pagano un consenso molto più basso. Se le tendenze emerse online rispecchiassero i voti reali del televoto, l’ex inviato de Le Iene sarebbe il candidato più esposto.

La dinamica non è nuova: Berry è già stato più volte sul filo dell’uscita nelle settimane precedenti.

I numeri che emergono dai sondaggi

Analizzando le percentuali pubblicate dalle diverse fonti, si evidenziano range ricorrenti: per Adriana Volpe si parla di percentuali comprese tra il 38% e il 42%, mentre Lucia Ilardo si colloca attorno al 35%–39%. Francesca Manzini ottiene punte intorno al 10%–14%, e Marco Berry si ferma sotto il 9% nelle rilevazioni più diffuse. Va ricordato che alcuni siti hanno offerto proiezioni differenti in altre fasi del programma: ad esempio, per il televoto che designava un finalista erano emerse percentuali diverse, con nomi come Alessandra Mussolini e Adriana Volpe in competizione diretta. In ogni caso, le cifre evidenziano un duplice schieramento: due concorrenti ben piazzati e due che rischiano concretamente l’uscita.

Perché i sondaggi possono ingannare

I sondaggi online non corrispondono sempre ai risultati del televoto ufficiale: è importante considerare il tipo di campionamento, la provenienza degli utenti, l’intensità delle mobilitazioni di fanclub e la possibilità di votare da più dispositivi. Inoltre, le alleanze interne alla Casa e le mosse strategiche dei concorrenti influenzano la percezione esterna. Questa serie di variabili rende le proiezioni utili per capire le tendenze, ma non infallibili: un picco di voti concentrato in poche ore o una chiamata alle urne da parte di una fanbase organizzata possono ribaltare il quadro.

Le nomination e le scelte strategiche

La serata ha visto anche l’uso di poteri particolari: appena eletta seconda finalista, Alessandra Mussolini ha esercitato la facoltà di mandare in nomination un concorrente che si era schierato contro la sua rivale diretta, scegliendo proprio Marco Berry e motivando la mossa con l’intento di creare tensione. Dopo questo gesto, si sono svolte le tradizionali nomination: tra i voti più significativi, Raimondo e Adriana hanno puntato su Lucia, mentre Renato ha scelto Francesca e Antonella Elia ha nominato la stessa Francesca per atteggiamenti ritenuti eccessivi. Nel confessionale, Marco ha spiegato di aver votato Lucia perché la vede troppo incline alle posizioni di Alessandra.

Alleanze e tensioni nella Casa

Oltre ai numeri e alle nomination, il clima della Casa incide sulle strategie: il legame tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi si è fatto più evidente, culminando in un bacio dopo una cena romantica, mentre Raul ha mantenuto una posizione coerente di distanza. Alcune rivalità sono rimaste vive, come quella tra Francesca e altri gieffini, e non sono mancati riavvicinamenti, ad esempio tra Marco Berry e Antonella Elia. Queste dinamiche potrebbero influire sul comportamento dei televotanti nei giorni successivi alla puntata.

Il risultato pratico è semplice: se i trend dei sondaggi si confermassero, Marco Berry sarebbe il più vicino alla porta rossa, con martedì 12 maggio come data in cui il primo candidato ufficiale all’eliminazione verrà reso noto. Per la corsa alla finale — che vede già Antonella Elia tra le qualificate e che in altre fasi ha avuto protagoniste come Alessandra Mussolini e Adriana Volpe — ogni mossa nelle prossime dirette può rivelarsi decisiva: spettatori e fan resteranno con attenzione puntata sul televoto e sulle reazioni nella Casa.