Imprese: Merenda (Metodo Merenda), ‘evento che valorizza pmi italiane’

“La ragione che ci ha spinto a organizzare questo evento è la valorizzazione delle tante piccole aziende italiane che sono molto solide e hanno dei bilanci fantastici e che hanno bisogno di visibilità e capitale per poter scalare”. Sono le parole di Frank Merenda, Founder Metodo Merenda, in oc...

“La ragione che ci ha spinto a organizzare questo evento è la valorizzazione delle tante piccole aziende italiane che sono molto solide e hanno dei bilanci fantastici e che hanno bisogno di visibilità e capitale per poter scalare”. Sono le parole di Frank Merenda, Founder Metodo Merenda, in occasione della prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l’evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=2bGC303afj4