Falcone, “L'Ue deve dimostrare autorevolezza e visione comune per stare al passo dei competitor”

Falcone, “L'Ue deve dimostrare autorevolezza e visione comune per stare al ...

Falcone, “L'Ue deve dimostrare autorevolezza e visione comune per stare al ...

Per ribaltare lo squilibrio tra entusiasmo protezionista e chi definisce il Made in Europe un miraggio, l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone sostiene che “l’Europa debba rafforzare la propria autorevolezza. Non con un’autocelebrazione sterile ma con fatti concreti”. “Mentre i co...

Per ribaltare lo squilibrio tra entusiasmo protezionista e chi definisce il Made in Europe un miraggio, l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone sostiene che “l’Europa debba rafforzare la propria autorevolezza. Non con un’autocelebrazione sterile ma con fatti concreti”.

“Mentre i competitor crescono l’Europa non può rimanere indietro, ma per stare al passo deve dimostrare autorevolezza, coesione e visione comune” ha dichiarato Falcone a margine dell’evento ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’.

https://www.youtube.com/watch?v=7OtqgtNYIFw