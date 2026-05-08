John Ternus, chi è il nuovo Ceo di Apple nell’era dell’IA Da un quarto di secolo lavora alla Apple e nell’ultimo decennio lo abbiamo visto più volte sui palchi degli eventi dell’azienda di Cupertino mentre presentava nuovi prodotti. Ora tutto il mondo punta gli occhi su John Ternus, colui ...

John Ternus, chi è il nuovo Ceo di Apple nell’era dell’IA Da un quarto di secolo lavora alla Apple e nell’ultimo decennio lo abbiamo visto più volte sui palchi degli eventi dell’azienda di Cupertino mentre presentava nuovi prodotti. Ora tutto il mondo punta gli occhi su John Ternus, colui che Tim Cook ha definito un dirigente “visionario” con “la mente di un ingegnere, l’anima di un innovatore e il cuore per condurre con integrità e onore”.

La persona giusta quindi per guidare Apple nel futuro.

Estratti audio: VIDEO Apple CEO John Ternus 2024 Penn Engineering Undergraduate Commencement Ceremony – forever skeptical – 25 apr 2026; VIDEO Apple’s Next Chapter Starts Now | Interview with Future Apple CEO John Ternus & Joz – Tom’s Guide – 15 apr 2026 .

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