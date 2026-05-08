Sal Da Vinci all'Eurovision: niente inglese e classifica streaming in evidenza

Sal Da Vinci arriva all’Eurovision come vincitore del Festival di Sanremo con Per sempre sì e ha deciso di portare sul palco la versione eseguita a Sanremo, senza alcuna internazionalizzazione. L’artista ha avuto la possibilità di adattare alcune parti in inglese, secondo il regolamento, ma ha preferito mantenere la struttura originale perché ritiene che la canzone abbia raggiunto il pubblico nella forma in cui è nata.

La sua partecipazione alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest è accompagnata da emozione e pragmatismo: dopo le prove sul palco – che ha definito «cinque volte più grande di quello dell’Ariston» – Sal Da Vinci ha espresso gratitudine verso la Rai e verso Carlo Conti per l’opportunità. Allo stesso tempo, ha scelto di tenersi distante dalle polemiche politiche legate alla presenza di alcuni Paesi in gara.

Perché non si cambia la lingua del brano

La scelta di non tradurre Per sempre sì non è casuale: per l’artista la musica è prima di tutto un linguaggio emotivo e, secondo lui, alterare il testo avrebbe cambiato l’identità del pezzo. Ha dichiarato che avrebbe potuto modificare strofe in inglese, ma ha rinunciato perché la canzone «è arrivata al successo così com’è: italiana».

Questa posizione sottolinea una tensione frequente tra identità artistica e strategie di mercato, dove la localizzazione talvolta entra in conflitto con la coerenza espressiva.

Impatto artistico e messaggio

Mantenere la lingua originale può essere visto come un atto di fiducia nel valore del brano: l’uso dell’italiano diventa un elemento distintivo in un contesto europeo dove spesso si privilegia l’inglese. Per Sal Da Vinci la musica deve unire, non dividere, e per questo ha evitato di inserirsi nel dibattito politico che circonda alcune partecipazioni all’Eurovision, affermando che la musica non c’entra con la politica e che il festival è per lui un «bagno di pace».

Le classifiche e la sfida promozionale

Nonostante un boom immediato dopo Sanremo, i dati di streaming hanno mostrato un rallentamento: Per sempre sì ha cumulato decine di milioni di stream ma ha perso posizioni nelle classifiche italiane, scivolando fuori dalla Top 10. Questo andamento non è allarmante di per sé, ma assume peso specifico nell’avvicinamento all’Eurovision, dove il voto è influenzato dalla capacità di penetrare pubblici internazionali oltre alla base domestica.

Il contesto europeo

Essere molto ascoltati in Italia non garantisce automaticamente un impatto equivalente all’estero: la competizione continentale premia spesso pezzi che riescono a creare viralità transnazionale o che si inseriscono in playlist e rotazioni estere. Alcuni concorrenti stanno infatti guadagnando terreno fuori dai confini nazionali, e la finestra temporale per imprimere una svolta promozionale si riduce man mano che ci si avvicina alle serate dell’evento.

Il contesto personale e il peso della vittoria

Per Sal Da Vinci la vittoria a Sanremo non ha stravolto la vita privata: si definisce «un operaio della musica», abituato a lavorare con umiltà e a ringraziare nonostante le difficoltà. Ha annunciato che l’anno segna anche una ricorrenza personale importante: a settembre saranno cinquant’anni dalla prima volta che è salito su un palco, un percorso lungo che rende la partecipazione all’Eurovision un riconoscimento significativo.

Pur dichiarando che non teme i concorrenti sul piano personale, l’artista non nasconde il desiderio di fare bene e, perché no, di puntare alla vittoria che considererebbe un successo collettivo. Parallelamente, si pensa a un lancio internazionale del brano: esistono già tredici versioni in altre lingue non cantate da lui, una curiosità che apre la porta a possibili opportunità commerciali senza intaccare la versione presentata sul palco.

Conclusione: tra palco e strategia

In sintesi, la partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision mette in evidenza due direttrici: da un lato la scelta artistica di preservare l’identità del brano; dall’altro la necessità di affrontare una sfida promozionale più ampia, legata alle classifiche e al pubblico europeo. In questo equilibrio tra cuore e mercato, l’artista vuole restare fedele alla canzone che lo ha portato alla vittoria, confidando che la performance e la semplicità della proposta possano ancora fare la differenza.